Спасенного из капкана в Приморье рысенка успешно прооперировали

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Ветеринары прооперировали рысенка, у которого капканом в Приморье сломало лапу, хищника на карантине будут усиленно кормить, сообщает Приморский сафари-парк, чьи сотрудники спасли зверя.

Ранее сообщалось, что сотрудники парка спасли зверя из капкана. О том, что рысенок попал в беду, они узнали от местного жителя — сборщика шишек. Задняя правая лапа у животного опухла. Ветеринар предположил, что там вывих или перелом — видимо, рысенок вырывался из капкана.

"У пострадавшего рысёнка был открытый перелом на задней правой лапе. Спасённому из капкана котёнку сделали операцию в ветеринарной клинике "Котофей" города Артём… Операция прошла хорошо. Рысь чувствует себя нормально", — сообщил директор парка Дмитрий Мезенцев.

После операции рысь перевели в карантинную клетку. Месяц зверь не будет никого видеть, кроме обслуживающего персонала. Лапа у котёнка пока волочится. Пострадавшему малышу будет обеспечен покой и усиленное питание.