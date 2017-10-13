Коллега по фотоделу рассказал о погибшем в Сирии штурмане Копылове

ВОРОНЕЖ, 13 окт — РИА Новости. Погибший в Сирии при взлете Су-24 штурман Юрий Копылов был хорошим товарищем и творческой личностью, рассказал его коллега по фотоделу Никита Евдаков.

По данным Минобороны России, 10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим в Сирии для выполнения боевой задачи самолет Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб. Самолетом управляли пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов. Оба служили в калининградском городе Черняховске. В эти минуты в Воронеже проходит панихида по Юрию Копылову.

"Мы с Юрой вместе учились искусству фотографии. Я знаю Юрия не как офицера, не как военного человека, а как творческую личность, как хорошего товарища. Юра очень любил фотодело", — рассказал Евдаков журналистам.

По его словам, с Копыловым он был знаком с 1999 года, и на протяжении последних 20 лет Юрий очень много внимания уделял фотографии, занимался ей вполне профессионально, хотя это и не было его профессией.

"Он любил снимать самолеты, небо и природу. Мы несколько раз ходили в байдарочные походы, Юрию удавались пейзажные снимки природы, животные. Юра технически был очень подкованный человек… У него было очень много замечательных снимков — портреты, очень много авиации. Юра приглашал нас на праздник ВВС на аэродром, очень много и интересно рассказывал про авиацию", — вспоминает он.

"Молодой, талантливый, энергичный, с крепким стержнем, очень принципиальный мужчина. Юра был хороший друг, хороший товарищ. Большая потеря для всех нас", — сказал Евдаков.