Более 40 тысяч заявок подано для участия в конкурсе "Лидеры России"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. За два дня было подано более 40 тысяч заявок на участие в конкурсе "Лидеры России", рассказал проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

"На сегодняшний день поступило более 40 тысяч заявок для участия в конкурсе. Такая популярность говорит о том, что существует потребность в хороших социальных лифтах", — отметил он.

"Лидеры России" — это открытый конкурс для руководителей нового поколения, который стартовал 11 октября 2017 года. Принять участие в нем может любой гражданин РФ. 300 финалистов получат гранты, на которые смогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев, в частности им будет предоставлена возможность отбора в программу подготовки кадрово-управленческого резерва, который проводит Высшая школа управления РАНХиГС.

Регистрация участников продлится до 6 ноября 2017 года.