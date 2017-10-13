Более 50% некачественной продукции легкой промышленности является импортной

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Более половины (54%) образцов продукции легкой промышленности, не соответствующей требованиям техрегламента, является импортной, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Из всего количества образцов продукции, не соответствующих требованиям технического регламента, 54% проб являлись импортируемой продукцией. Таким образом, необходимо обращать особое внимание на продукцию, ввозимую в РФ из других стран", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 9 месяцев текущего года органы Роспотребнадзора выявили более 720 образцов продукции, не соответствующей требованиям технического регламента ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности". При этом почти 40% среди продукции, не соответствующей требованиям, приходятся на меховые изделия. Также обнаружены нарушения среди женской одежды, обуви, текстильных материалов и нижнего белья.

Согласно сообщению, большинство образцов не соответствовало требованиям по маркировке, некоторые вообще не имели ее. По показателям химической и биологической безопасности не соответствовало только 5% образцов. Вся продукция, не соответствующая установленным требованиям, изъята из оборота.