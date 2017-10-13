В КБР вспоминают силовиков, погибших при атаке боевиков на Нальчик

НАЛЬЧИК, 13 окт — РИА Новости. Траурные мероприятия, посвященные памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших во время нападения боевиков на Нальчик в октябре 2005 года, пройдут в пятницу в Кабардино-Балкарии, сообщают региональные власти.

В результате нападения боевиков на Нальчик 13-14 октября 2005 года погибли 12 мирных граждан и 35 сотрудников правоохранительных органов, были ликвидированы 95 нападавших. В 2008 году указом президента КБР 13 октября объявлен Днем памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.

Пятеро подсудимых по уголовному делу о вооруженном нападении боевиков на Нальчик в декабре 2014 года были приговорены к пожизненному лишению свободы, а остальные 52 человека получили до 23 года колонии.

В пятницу в Сквере милиции в Нальчике пройдет митинг и церемония возложения цветов к памятнику правоохранителям, погибшим при исполнении служебного долга. В государственном концертном зале КБР пройдет премьера документального фильма "Долгая дорога к миру", посвященного событиям октября 2005 года.

Кроме того, в общеобразовательных учреждениях республики состоятся встречи с родственниками сотрудников правоохранительных органов, погибших 12 лет назад.

В канун Дня памяти к жителям Кабардино-Балкарии обратился глава региона Юрий Коков, отметивший, что подвиг сотрудников правоохранительных органов, ценой собственной жизни защитивших мир и спокойствие в республике, служит для подрастающих поколений примером мужества, отваги и стойкости.

"Эти потери нельзя забыть и невозможно восполнить. Лучшей данью памяти погибшим должно стать полное искоренение терроризма и экстремизма из нашей жизни, для чего требуется еще большая консолидация усилий органов власти, правоохранительных структур и всего общества", — заявил он.

Глава КБР также выразил уверенность, что только подобным образом можно эффективно противостоять современным вызовам и угрозам. "Вместе мы достигнем успеха в решении этой глобальной проблемы, обеспечим дальнейшее развитие Кабардино-Балкарии по пути мира и созидания", — подчеркнул Коков.