НАЛЬЧИК, 13 окт — РИА Новости. Траурные мероприятия, посвященные памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших во время нападения боевиков на Нальчик в октябре 2005 года, пройдут в пятницу в Кабардино-Балкарии, сообщают региональные власти.
Пятеро подсудимых по уголовному делу о вооруженном нападении боевиков на Нальчик в декабре 2014 года были приговорены к пожизненному лишению свободы, а остальные 52 человека получили до 23 года колонии.
В пятницу в Сквере милиции в Нальчике пройдет митинг и церемония возложения цветов к памятнику правоохранителям, погибшим при исполнении служебного долга. В государственном концертном зале КБР пройдет премьера документального фильма "Долгая дорога к миру", посвященного событиям октября 2005 года.
Кроме того, в общеобразовательных учреждениях республики состоятся встречи с родственниками сотрудников правоохранительных органов, погибших 12 лет назад.
"Эти потери нельзя забыть и невозможно восполнить. Лучшей данью памяти погибшим должно стать полное искоренение терроризма и экстремизма из нашей жизни, для чего требуется еще большая консолидация усилий органов власти, правоохранительных структур и всего общества", — заявил он.
Глава КБР также выразил уверенность, что только подобным образом можно эффективно противостоять современным вызовам и угрозам. "Вместе мы достигнем успеха в решении этой глобальной проблемы, обеспечим дальнейшее развитие Кабардино-Балкарии по пути мира и созидания", — подчеркнул Коков.