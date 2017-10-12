Ковтун: онкобольную Дарью Старикову из Апатитов прооперировали в Москве

МУРМАНСК, 12 окт – РИА Новости. Больная раком девушка из Апатитов Дарья Старикова, которая обратились к президенту РФ во время прямой линии, прооперирована в Москве и продолжает курс лечения в специализированной клинике, сообщила пресс-служба правительства Мурманской области со ссылкой на губернатора региона Марину Ковтун.

По информации пресс-службы, об этом глава региона сообщила полпреду в СЗФО Николаю Цуканову на встрече в Мурманске. "Марина Ковтун рассказала, что Даша прооперирована и находится сейчас в специализированной клинике в Москве", — пояснили в пресс-службе. Какая именно операция проведена Дарье, не уточняется.

"Я встречалась с Дашей, мы многие вещи с ней обсуждали, постоянно находимся в контакте с ее семьей – тетей, дочкой. Надеемся, что скоро Даша вернется домой. Мы будем и дальше оказывать ей всю необходимую помощь для того, чтобы она чувствовала нашу заботу", – цитирует пресс-служба слова губернатора.

В ходе рабочей встречи Цуканов и Ковтун обсудили состояние и перспективы развития онкологической службы Мурманской области. "Проблема роста онкозаболеваний тревожит нас более всего. В системе здравоохранения сегодня онкологии мы уделяем особый приоритет", – отметила Ковтун.

Глава региона попросила полпреда поддержать регион в вопросе выделения средств федерального бюджета, чтобы ускорить процессы ремонта и установки нового оборудования в областном онкологическом диспансере. Данные по округу показывают, что Мурманская область с одной стороны – одна из лучших по динамике выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях, с другой – смертность от новообразований в регионе одна из самых высоких на Северо-Западе. Цуканов пообещал свою поддержку в этом вопросе.

"Понятно, что региону крайне сложно самостоятельно привести в порядок онкологический диспансер, приобретя оборудование. Я в этой части готов вас поддержать. Давайте вместе обратимся на имя Президента. Это крайне важно, ваш медицинский центр – это единственный центр, который находится целиком и полностью в Арктической зоне. Конечно, он должен быть современный, и онкологическая помощь – это отдельная тема, которая стоит на контроле у главы государства", – сказал Цуканов.

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