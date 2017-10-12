Володин прокомментировал идею о выплате Украине компенсации за Крым

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не считает, что Россия должна "заплатить нефтью и газом Украине за Крым".

"Что это за торговля? Возьмут пускай и обсуждают этот вопрос с Испанией и Каталонией. Посмотрим, как это обсуждение будет идти. Поэтому нельзя с такими лекалами подходить", — заявил Володин в эфире телеканал "Россия 24", отвечая на вопрос ведущей, что бы он сказал, если бы на полях 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) его бы спросили, "готова ли Россия заплатить нефтью и газом Украине за Крым".

Спикер отметил, что в тот период времени на Украине не было власти, это был революционный период.

"И граждане Крыма в ходе свободного волеизъявления, придя на избирательные участки, практически 100% (явка была высочайшая), 93% голосов приняли решение быть вместе с Россией. Все процедуры международные, правовые были соблюдены. Поэтому к этому вопросу не нужно возвращаться", — заключил политик.

Очередная, 137-я ассамблея Межпарламентского союза пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 октября. Россия впервые принимает ассамблею МПС. Решение о проведении форума было принято осенью прошлого года в Женеве.

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