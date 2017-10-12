Оренбургский заповедник пополнился 16 лошадями Пржевальского

ОРЕНБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Еще 16 лошадей Пржевальского доставили в Оренбургский заповедник из венгерского национального парка "Хортобадь" для создания полувольной популяции этих животных, в настоящее время в заповеднике региона содержится 20 таких особей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

Программа по созданию полувольной популяции лошади Пржевальского в заповеднике "Оренбургский" была разработана в 2014-2015 годах и является частью глобальной стратегии по сохранению этого вида животных. Она осуществляется под управлением Минприроды России, при поддержке правительства Оренбургской области и находится под личным контролем президента России.

"Это третий и последний завоз чистокровных диких лошадей Пржевальского в Россию в рамках программы создания полувольной популяции этих животных в заповеднике "Оренбургский". С третьим бортом в заповедник прилетели 12 кобыл и четыре жеребца", — отмечает пресс-служба.

По ее данным, животных подбирали таким образом, чтобы не было близкородственного скрещивания с уже имеющимися в Оренбуржье 20 особями, которых привезли ранее.

"Третий транспорт животных планировался на 2018 год, однако в министерстве природных ресурсов и экологии России приняли решение осуществить этот важный шаг в год столетия заповедной системы и Год экологии, которые отмечаются в 2017 году. Таким образом, российский проект по возвращению диких лошадей в естественную среду обитания стал самым динамично развивающимся из всех 12 подобных проектов в мире. До этого ни одна из стран, где реализуются проекты реинтродукции лошади Пржевальского, не осуществляла ввоз животных на свою территорию три года подряд", — цитирует пресс-служба слова директора заповедника "Оренбургский" Рафили Бакировой.

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