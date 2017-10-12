Мутко назвал главное наследие Всемирного фестиваля молодежи

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в России, позволит молодым людям из 150 стран мира пообщаться, сблизиться и обменяться мнениями по различным направлениям, это станет глобальным наследием в виде будущего мира на планете, заявил журналистам вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

"Наследие очень нематериальное. Это фестиваль молодёжи, представляющей 150 стран мира, это молодежь, которая в будущем будет управлять своими странами", — сказал Мутко, отвечая на вопрос, каким будет наследие фестиваля.

"Фестиваль, эта неделя, которую они проведут, сблизит их. Они обменяются взглядами на жизнь, на мировые проблемы, обсудят различные направления — образование, доступность этого образования. Конечно, это не материальное наследие, это наследие в виде будущего мира на планете, глобальное наследие", — заявил Мутко.

Он добавил, что в России рады, принимать фестиваль. "Мы создаем все условия для хорошей работы", — отметил он.