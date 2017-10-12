В Приморье спасли из капкана рысенка с поврежденной лапой

ВЛАДИВОСТОК, 12 окт – РИА Новости. Специалисты Приморского сафари-парка спасли из капкана юного рысенка, у которого повреждена лапа, и планируют его выхаживать, сообщается на сайте учреждения.

"В сафари-парк позвонил сборщик кедровых шишек и сообщил, что в лесу в окрестностях посёлка Новая Россия в капкане сидит рысь и жалобно мяукает. На место были немедленно отправлены управляющий сафари-парка Александр Куприков и ветеринарный врач Василина Татаурова. Очень худой измученный рысёнок почти не сопротивлялся… Его поместили в транспортную клетку и вынесли на руках из леса к дороге. Затем на машине привезли в сафари-парк", — говорится в сообщении.

Задняя правая нога у животного опухла. Ветеринар предполагает, что там вывих или перелом — видимо, рысёнок вырывался из капкана.

Специалисты парка намерены выхаживать животное.