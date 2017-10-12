"В мороз губы примерзали к флейте": будни и доходы уличных музыкантов

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Давид Нармания. Уличная музыка уже давно стала неотъемлемой частью культурной жизни крупных городов. В Москве уже почти два года действует проект "Музыка в метро", в котором участвуют 200 музыкантов, но желающих выступить гораздо больше. С начала ноября в Москве стартует фестиваль "Уличный музыкант". РИА Новости узнало, как устроена эта сфера жизни мегаполиса, с какими трудностями сталкиваются исполнители, и сколько денег музыка приносит тем, кто играет на улице и в переходах.

Звон монет под звуки дульцимера

Илья и Лиза играют в переходе к МГУ на станции метро "Университет", им по 20 лет, а музыка стала тем, что помогло им найти друг друга: почти три года они играют вместе и встречаются.

Их инструменты на улице встретишь нечасто. Лиза играет на якутском бубне, а Илья — на дульцимере — это струнный инструмент, который в XIX веке в США, тоскуя по скрипкам, создали иммигранты из Ирландии и Шотландии.

Заработок уличного музыканта зависит от целого ряда обстоятельств. Музыканты рассказывают, что самыми плохими днями для выступлений считаются воскресенье и понедельник. Люди либо готовятся к рабочей неделе, либо спешат домой вечером после первого рабочего дня. В такие моменты мало кто настроен слушать музыку. "Еще все зависит от того, как долго людям осталось до зарплаты, самые тяжелые периоды — это середина и конец месяца", — рассказывают исполнители. Погода тоже оказывает свое влияние — в дождь люди подают менее охотно.

"Больше всех зарабатывают музыканты с хорошим образованием, которые играют на скрипках или духовых инструментах, особенно на саксофоне. У них выступление считается относительно удачным, если удается заработать две с половиной тысячи в час. За ними идут аккордеонисты — они могут рассчитывать на две тысячи. Чуть меньше получают люди с необычными инструментами — не так важно, пила это, что-то этническое или просто группа барабанщиков. Для них главное — показать публике шоу. Они получают примерно полторы тысячи рублей. Столько же в среднем зарабатывают гитаристы", — рассказывает Илья.

Для Ильи и Лизы игра в переходах — не основная деятельность. Он работает продавцом в магазине, а она учится. Но, несмотря на это, они выступают круглый год. Тяжелее всего приходится зимой — каждую четверть часа нужно делать перерывы на несколько минут, чтобы погреться. "Особенно страдают флейтисты — у наших знакомых прошлой зимой, когда ударили морозы, губы примерзали к инструменту", — говорят они.

По словам музыкантов, есть и такие исполнители, для которых выступления на улицах — это настоящая работа. Они могут получать примерно 60-70 тысяч рублей в месяц. Кому-то это помогает содержать семью. Но есть и другая сторона: "Некоторые успешные по уличным меркам гитаристы чувствуют головокружение от успехов. Если такой парень играет на гитаре, за ним всегда сидят девушки, — рассказывает Лиза. — Эти ребята начинают мнить себя рок-звездами, что часто заканчивается очень плохо".

Кто первый встал, того и тапки

Руслану Ахметову 33 года, при этом более 25 из них он пишет тексты песен. Помимо этого, он также играет на гитаре, чем и зарабатывает себе на жизнь.

Он выступает в переходе около станции МЦК "Шоссе Энтузиастов". "Музыканты здесь знают друг друга, мы проверяем каждого человека на предмет того, как он ведет себя на публике, не провоцирует ли кого-то, — говорит Руслан, — никто не заинтересован в том, чтобы людям мешали неадекватные исполнители".

При этом к ним может присоединиться практически любой желающий, утверждает Руслан: "Здесь действует простое правило — кто первый встал, того и тапки. Поэтому мне приходится вставать в 4:30 утра, чтобы в 6:30 быть уже в переходе. Для того чтобы место не занял кто-то посторонний, мы стараемся дожидаться музыкантов, которые должны нас сменить, и только после этого уходить".

Основной жанр, в котором он выступает, — легкий русский рок, но спеть и сыграть может и Киркорова, и "Арию". Для него принципиально важно исполнять отечественную музыку. Максимальный заработок Руслана за одно выступление — это 9600 рублей, которые он собрал 30 декабря. Его сет длился около 7,5 часов.

Полиция и слушатели

Артем (имя изменено по просьбе музыканта) стал играть на улице, когда приехал в Москву на учебу, а сейчас он заканчивает один из престижных гуманитарных московских вузов. Музыка для Артема всегда была чем-то вроде хобби, но теперь дала возможность подзаработать.

Основным его инструментом был барабан джембе. Самым неожиданным для музыканта стал случай, когда он играл в переходе с другом-гитаристом, а один из слушателей попытался украсть у них чехол, куда прохожие кидали деньги: "Он просто схватил его и побежал. Мне удалось его догнать и отнять чехол, но он стал звать на помощь полицию. Нам помогло то, что в чехле лежали телефон и паспорт моего друга".

Отношение полиции к музыкантам, по словам Артема, может быть совершенно разным. "Как-то мы играли у кинотеатра "Художественный", к нам подошли полицейские и стали намекать, что неплохо бы поделиться с ними. Тогда я встал и протянул ему джембе — если он хочет получить часть денег, пусть поучаствует в общем деле. Если бы он хотя бы попытался что-то сыграть, мы бы без проблем поделились. Но нас увезли в участок. Однако, бывали и случаи, когда сами полицейские клали нам деньги в чехол".

Как рассказывает сам барабанщик, музыканты не очень любят, когда у них просят инструменты, чтобы сыграть что-то. "Я только однажды дал барабан прохожему поиграть, — говорит он. — К нам подошли трое мужчин очень спортивного телосложения и попросили дать им попробовать. Взвесив все за и против, я решил, что здоровье дороже и протянул одному из них инструмент. Но когда он начал играть, меня поразила техника, с которой он выстукивал ритм лезгинки, — это было очень круто, потом он еще час показывал мне, как ему удается добиться такого звучания".

Самой невероятной историей такого рода Артем считает случай, когда к его другу, который играл на гитаре и пел песню "I don't want to miss a thing" группы "Aerosmtih" на Арбате, подошел солист этой группы Стив Тайлер и стал подпевать. Музыканты тогда находились на гастролях в Москве, но для друга Артема это оказалось полной неожиданностью: "Он мне рассказывал, что сперва ничего не понял, ему просто показалось, что подошла какая-то бабушка и голосом Стива пела вместе с ним".