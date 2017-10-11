Деловой центр Покровской ярмарки в Тамбове объединит власть, бизнес и науку

ТАМБОВ, 11 окт — РИА Новости. Представители власти, бизнеса и науки примут участие в открытии Делового центра Международной Покровской ярмарки в Тамбове 13 сентября; работа Центра в этом году будет посвящена технологиям устойчивого развития региона, продвижению инновационного формата развития экономики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Основными вопросами повестки станут внедрение и реализация инновационных проектов, направленных на решение социальных проблем и обеспечение устойчивого экономического роста. Будут рассмотрены инновационные подходы и инструменты в научно-технической и образовательной сфере", — сказал собеседник агентства.

Первым мероприятием программы Делового центра станет открытие областного Фестиваля науки, его ключевыми темами станут технологии Индустрии 4.0 и Big Data. Свои разработки представят молодые ученые, ведущие вузы региона, НИИ и инновационные центры.

Кроме того, состоится презентация детского технопарка "Кванториум-Тамбов", пройдут различные мастер-классы и более 40 научных мероприятий, участниками которых станут более четырех тысяч школьников, студентов, представителей федеральных ведомств и органов власти региона, а также руководители научных организаций, ведущих университетов, бизнес-структур.

"Одним из ключевых мероприятий в рамках Делового центра станет пленарное заседание международного научно-образовательного конгресса "GREENTECH". Это научно-практическая площадка для развития наукоемких отраслей науки, образовательной деятельности и экономики, связанных с экспортоориентированным и устойчивым развитием общества. В работе конгресса примут участие более 200 сотрудников образовательных учреждений, пять институтов и научных центров РАН, представители НТИ AeroNet, FoodNet и Национальной экологической инициативы", — сказал РИА Новости начальник управления экономической политики администрации Тамбовской области Сергей Юхачев.

По его словам, еще одним важным событием станет выставка инновационных технологий. Более 30 предприятий, научно-технологических компаний, научных учреждений из разных регионов России и зарубежья, представят системы управления сельхозтехникой, навигации и контроля воздушного пространства, беспилотные системы, плазменные панели и компьютеры, демонстрирующие возможности космического дистанционного зондирования для сельскохозяйственного производства и строительства.

Кроме того, планируется подписание соглашений по реализации проектов в сфере промышленности, здравоохранения, повышения энергоэффективности, развития образовательного потенциала и культурных связей.

"Деловой центр стал важнейшей частью Покровской ярмарки. Он объединяет ученых, бизнесменов, молодых специалистов, представителей власти. Поэтому Покровская ярмарка является площадкой, где все заинтересованные стороны могут в тесном контакте определить будущие точки роста и закрепить их подписанными соглашениями", — цитирует пресс-служба слова главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

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