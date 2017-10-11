В центре Москвы перекроют улицы из-за Всемирного фестиваля молодежи

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Улицы в центре российской столицы перекроют для проведения парада-карнавала в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) 13 и 14 октября, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы в среду.

Так, с 06.00 13 октября и до 18.00 14 октября для автомобилистов перекроют Васильевский спуск, участки на Варварке, Ильинке. Также частично перекроют Ипатьевский, Никольский и Рыбный переулки.

В субботу, 14 октября, с 06.00 до 18.00 закроют участки на Москворецкой и Кремлевской набережных, также машины не смогут проехать по Ленивке, Соймоновскому проезду и по участку Пречистенской набережной.

В этот же день с 06.00 до 18.30 полностью перекроют Фрунзенскую набережную, а с 12.00 до 18.30 частично будут закрыты улица Тимура Фрунзе, 1-я, 2-я, 3-я Фрунзенские улицы, Крымский и Новокрымский проезды, Турчанинов, Хилков, Коробейников, 1-й Зачатьевский, Курсовой и 3-й Обыденский переулки.

Кроме этого, 14 октября с 06.00 до 19.30 для водителей закроют проезд по Лужнецкой набережной и участку на улице Лужники, а с 12.00 до 19.30 — по Хамовническому Валу.

ВФМС пройдет в Сочи с 14 по 22 октября, а старт фестивалю будет дан на международном параде-карнавале, который пройдет 14 октября в Москве.