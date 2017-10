Офтальмологи рассказали, помогают ли гимнастика и витамины сохранить зрение

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В преддверии Всемирного дня зрения офтальмологи рассказали РИА Новости о том, как уберечь ребенка от ухудшения зрения, помогают ли гимнастика для глаз и витамины в деле сохранения здоровья глаз.

Всемирный день зрения (World Sight Day) отмечается ежегодно во второй четверг октября в рамках реализации Глобальной программы по борьбе со слепотой "Зрение 2020: Право на зрение" Международного агентства по профилактике слепоты (International Agency for the Prevention of Blindness, IAPB) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В 2017 году эта дата приходится на 12 октября.

Всемирный день зрения призван привлечь внимание международного сообщества к проблемам слепоты и нарушения зрения.

Официальные данные

В министерстве здравоохранения РФ РИА Новости сообщили, что по данным Федерального статистического наблюдения в 2016 году 16% от всего детского населения до 17 лет имеют заболевания, связанные со зрением.

В то же время в ведомстве отметили, что в рамках профилактических осмотров, которые проходят дети всех возрастов, большое внимание уделяется профилактике и раннему выявлению заболеваний, в том числе органов зрения.

"Только за прошедший год, по данным регионов, более 25 миллионов детей в возрасте до 17 лет, включая детей, оставшихся без попечения родителей, прошли профилактические медицинские осмотры", — сообщили в министерстве.

Различия по возрасту

В России проблемы со зрением стали часто выявляться у детей, считает доцент кафедры офтальмологии института повышения квалификации врачей Федерального медико-биологического агентства Ирина Лещенко.

"В основном (тенденция на ухудшение зрения – ред.) заметна по детям. Если мы говорим о распространенности близорукости и ее более частой встречаемости, то, конечно же, это детский возраст, потому что именно в этом возрасте активнее идет рост, закладывается будущее состояние зрительной системы так, как это будет у взрослого", — сказала Лещенко.

Она отметила, что именно в детском возрасте состояние здоровья глаз наиболее подвержено изменениям. Но проблемы со зрением характерны и для людей старшего возраста.

"Что же касается лиц больше старшего возраста, там как и была, так и остается та же самая распространенная, наверное, патология – это глаукома, которая часто приводит к достаточно плачевным результатам: значительному снижению зрения и сложностям в его восстановлении, также это возрастная макулодистрофия (заболевание центральной области сетчатки – ред.)", — отметила офтальмолог.

Она также отметила, что рост проблем со зрением связан, в том числе с увеличением числа случаев заболеваемости сахарным диабетом, который дает серьезные осложнения.

"Осложнения… встречаются, наверное, у 50% больных сахарным диабетом, что тоже приводит к значительному стойкому снижению зрения, а во многих случаях и к его потере. Поэтому в связи с тем, что возрастает число больных сахарным диабетом, соответственно, увеличивается число тех людей, у которых есть изменения со стороны сетчатки", — подытожила Лещенко.

С ней согласен и главный офтальмолог Санкт-Петербурга Юрий Астахов. В разговоре с РИА Новости он отметил, что случаев глазных заболеваний, ассоциированных с сахарным диабетом, становится больше. Также растет число случаев выявления таких заболеваний как глаукома, на которую приходится наибольшая доля инвалидов по зрению, растет число больных с возрастной макулодистрофией – заболеванием сетчатки.

Причины

Одной из основных причин, которая приводит к ухудшению зрения, является тотальная компьютеризация и широкое распространение цифровых устройств, считает Ирина Лещенко.

"У нас идет тотальная компьютеризация, практически уже все ученики младших классов школы пользуются различными компьютерными, цифровыми устройствами, и уже без этого мы не представляем свою жизнь. Нагрузка на зрение стала больше, больше времени проводится вне улицы, вне открытого воздуха. Поэтому, конечно же, число расстройств и нарушения зрения, в частности, близорукость у нас встречается чаще", — отметила она.

По ее словам, хотя многие специализированные "глазные" институты работают над проблемами, связанными со здоровьем глаз, но, тем не менее, тенденция на ухудшение зрения присутствует.

Астахов отметил, что одной из причин роста числа случаев глазных заболеваний называет старение населения, особенно это заметно в случае с катарактой.

"Растет количество операций по поводу катаракты… зарегистрированных больных много, но мы знаем, что все зависит в значительной степени от возраста, потому что катаракта – это обычно возрастное заболевание… Население стареет, и естественно, количество хирургических вмешательств год от года по поводу катаракты тоже увеличивается", — сказал он.

Предупреждение проблемы

Школьники для профилактики ухудшения зрения должны больше времени проводить на свежем воздухе, сказала Лещенко.

"Есть рекомендация, что это как минимум около 14 часов в неделю. Но чем больше они будут времени проводить на улице, тем лучше. Если же та же близорукость уже развилась, то нет смысла говорить о том, что больше проведение времени на свежем воздухе может свести на нет этот процесс. Но все-таки нужно своевременно уделять этому время и стремиться к тому, чтобы дети не только посещали какие-то спортивные кружки, секции, потому что, как правило, все равно все занятия проходят в помещении, и недостаточное количество света попадает в глаз. Нужно все-таки стремиться к тому, чтобы больше проводить времени на улице", — сказала она.

Эксперт отметила, что людям старшего возраста нужно дозированно использовать компьютер, делать перерывы в работе, особенно тем, у кого работа связана с использование цифровых и различных других устройств.

"Считается, что каждые 20 минут работы за компьютером следует делать перерывы хотя бы на 20 секунд: отводить глаза в сторону, смотреть вдаль, моргать, а потом можно опять вернуться к работе… Нужно делать, в том числе, и гимнастику для глаз. Она как раз заключается в том, чтобы отвести глаза с близко расположенного предмета, посмотреть в даль, моргать чаще, хуже от этого не будет, потому что тем самым мы стимулируем обмен слезы, увлажнение поверхности глаза, поэтому упражнения делать нужно", – добавила Лещенко.

Юрий Астахов отметил важность приема витаминов для здоровья глаз.

"Витамины… особенно важны для людей пожилого возраста, особенно для тех, кто страдает макулодистрофией. При определенных формах возрастной макулодистрофии, например, при так называемой сухой форме, применение различных препаратов, содержащих витамины, в определенных дозировках показано и используется широко во всем мире", — отметил Астахов.

При этом, по его словам, нельзя говорить о каких-то общих мерах, которые помогут затормозить развитие заболевания глаз, все зависит от конкретного случая.

"Люди старшей возрастной группы, а при некоторых заболеваниях где-то начиная с 35-40 лет, скажем, при глаукоме, если имеются родственники, больные глаукомой, должны уже обращаться к врачу. Кроме того, есть еще диспансеризация для трудоспособного населения. При диспансеризации всегда обязательно прохождение врача-офтальмолога, обязателен осмотр врачом детей в школах и выполнение рекомендаций. Если вы находитесь под регулярным наблюдением врача-офтальмолога, это уже определенный залог успеха того, что ваше зрение будет сохраняться", — подытожил врач.