В Москве до конца года благоустроят 15 скверов и бульваров

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. До конца года в столице благоустроят 15 скверов и бульваров вблизи жилых домов, сообщает mos.ru. Работы пройдут Восточном, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Центральном, Юго-Восточном и Южном округах города. Самым большим объектом благоустройства станет бульвар на Новокуркинском шоссе на северо-западе Москвы.

На некоторых пешеходных дорожках уже демонтировали изношенное покрытие, часть из них выложили бетонной плиткой, а часть заасфальтировали. Помимо этого, обрезаны и убраны сухостои деревьев и кустарников.

На бульварах и в скверах еще предстоит засеять газон, разбить цветники, установить лавочки и урны. По информации портала, в конце ноября там высадят деревья. В плане работ также входит создание новых детских и спортивных площадок, площадок для выгула и дрессировки собак.

Помимо этого, в городе до конца ноября обновят четыре природных парка: "Парк чудес" в природном заказнике "Долина реки Сетунь", территорию вокруг пяти прудов в Бирюлевском дендропарке, памятник природы "Три родника в долине реки Чертановки в Битцевском лесу", а также ландшафтный заказник "Лианозовский". Здесь появятся террасы с беседками у воды, смотровые площадки с панорамными видами и места для пикников.