ФБК написал опровержение на обвинения в адрес Усманова

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов утверждает, что организация не может удалить видеоролик, в котором упоминается предприниматель Алишер Усманов, так как аккаунт на YouTube не контролируется ФБК. При этом фонд написал опровержение информации о бизнесмене, признанной судами ложной.

"ФБК исполнил решение суда в части, которой мог. Удалить с YouTube ФБК не может, аккаунт не контролируется ФБК. Поэтому, нет — фильм не удалялся", — сказал Рубанов РИА Новости во вторник.

Как в свою очередь заявил юрист ФБК Иван Жданов, видео не удалялось и до сих пор размещено на сайте.

"Нет (не удаляли — ред.)", — сказал он.

Жданов также заявил, что решение об удалении видеоролика для фонда "неисполнимо". "Поэтому, единственное, что мы сделали, это в части заявленных к ФБК требований, которые Люблинский суд обязал организацию написать текст опровержения в Facebook и YouTube — то, что мы можем сделать, мы написали это в Facebook в комментариях, написали опровержение", — пояснил Жданов.

Ранее Люблинский, а затем и Московский городской суд обязали оппозиционера Алексея Навального и ФБК удалить фрагменты видео о премьер-министре Дмитрии Медведеве, в которых упоминается бизнесмен Алишер Усманов. Навальный заявил, что не собирается удалять ни весь видеоролик, ни какую-либо из его частей, несмотря на то, что суды признали обнародованную информацию ложной.