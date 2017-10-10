Топилин оценил доступность социальной инфраструктуры в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 окт — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин во вторник в рамках рабочего визита в Югру посетил ряд объектов социальной инфраструктуры, оценив в числе прочего их доступность для маломобильных групп населения.

В деревне Шапша под Ханты-Мансийском министр ознакомился с работой дома-интерната для престарелых и инвалидов "Уют". В следующем году учреждение отмечает свое 20-летие, в настоящее время в стационарном режиме его услуги получают более 50 человек. По словам руководителя дома-интерната Любови Пустоваровой, главная задача специалистов учреждения — реабилитация и ресоциализация поступающих граждан.

"Эта деятельность приносит свои результаты. У нас два человека уже достигли такого физического и эмоционального состояния, что приняли решение отказаться от нашей, сторонней, помощи и самостоятельно продолжить свою жизнь, вернувшись в семьи. Один получатель услуг смог восстановиться с помощью нашей системы после тяжелой травмы, получить дистанционно образование и за счет субсидии, выделенной государством, приобрести свое жилье. Он сейчас живет самостоятельно и строит свою семью. Это самый главный показатель нашей работы", — рассказала она.

Также министр посетил комплексный центр социального обслуживания населения "Светлана" в Ханты-Мансийске. Как отметила заместитель директора учреждения, центр предоставляет соцуслуги в полустационарной форме, в том числе социально-реабилитационные — инвалидам, а также работает с гражданами по путевочной системе, которая подразумевает трехнедельный комплекс обслуживания. При этом часть услуг передана социально ориентированным НКО.

В программу визита Максима Топилина также вошло посещение центра занятости населения в окружной столице. Один из вопросов, который министр обсудил с руководством учреждения, касался трудоустройства инвалидов. В настоящее время специалисты центра проводят анкетирование и паспортизацию данной категории граждан, чтобы выяснить, способны и готовы ли они работать.

По словам директора департамента труда и занятости населения Югры Алексея Варлакова, в регионе сегодня проживают почти 24 тысячи инвалидов трудоспособного возраста, более половины из них полностью проанкетированы. Кроме того, он отметил, что совместные с прокуратурой проверки позволили с начала текущего года получить чуть более 50 рабочих мест для инвалидов.

Комментируя данную часть рабочего визита, Максим Топилин заявил, что в Югре на протяжении долгих лет уделяется серьезное внимание социальной политике — будь то трудоустройство граждан или забота о пожилых людях. Оценивая работу социальных учреждений, он отметил, что их основная задача заключается в том, чтобы максимально приблизить условия пребывания в них к домашним. "Здесь это делается", — резюмировал министр.

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