Новый посол ЕС отметил важность программы Erasmus+ для диалога с Россией

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские вузы являются одними из самых активных участников программы европейских образовательных обменов Erasmus+, а сама она вносит важный вклад в налаживание российско-европейского диалога, заявил новый посол ЕС в России Маркус Эдерер.
"Нет другой области, которая бы так быстро и успешно развивалась, привлекая столько людей из ЕС и России, как высшее образование и наука",- добавил высокопоставленный дипломат.
Он отметил, что именно образование — основа для устойчивого развития современного общества, программа Erasmus+ сегодня является одной из наиболее открытых программ ЕС.
Он напомнил, что с 2015 по 2017 год ЕС увеличил бюджет сотрудничества с РФ в рамках программы до 80 миллионов евро.
Ожидается, что в ближайшие 3 года в европейских вузах по программе будет обучаться и преподавать около четырех тысяч студентов и преподавателей из РФ, а в российских — около трех тысяч студентов и сотрудников университетов из ЕС.
Очередной этап нового конкурса программы начинается 16 октября, заявила директор Национального офиса Erasmus+ в России Ольга Олейникова.