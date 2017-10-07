Новый посол ЕС отметил важность программы Erasmus+ для диалога с Россией

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские вузы являются одними из самых активных участников программы европейских образовательных обменов Erasmus+, а сама она вносит важный вклад в налаживание российско-европейского диалога, заявил новый посол ЕС в России Маркус Эдерер.

"Мне особенно приятно быть здесь, так как это мое первое выступление в качестве посла ЕС в России. Только в начале недели я вручил верительные грамоты в Кремле. Быть послом в этой стране большая честь",- сказал Эдерер на вечере по случаю 30-летия программы Erasmus+.

"Нет другой области, которая бы так быстро и успешно развивалась, привлекая столько людей из ЕС и России, как высшее образование и наука",- добавил высокопоставленный дипломат.

Он отметил, что именно образование — основа для устойчивого развития современного общества, программа Erasmus+ сегодня является одной из наиболее открытых программ ЕС.

"И как вы все знаете, Россия была наиболее активным и успешным участником программы. Для многих академических сообществ ЕС и России она обеспечила возможность наводить мосты, учиться и работать вместе, делить общие ценности. И я верю, что это даст нам возможность построить лучшее будущее. Будущее, которое принадлежит людям, лучше понимающим культуру друг друга, воплощающим общее видение в проектах", — сказал Эдерер.

Он напомнил, что с 2015 по 2017 год ЕС увеличил бюджет сотрудничества с РФ в рамках программы до 80 миллионов евро.

Ожидается, что в ближайшие 3 года в европейских вузах по программе будет обучаться и преподавать около четырех тысяч студентов и преподавателей из РФ, а в российских — около трех тысяч студентов и сотрудников университетов из ЕС.

Очередной этап нового конкурса программы начинается 16 октября, заявила директор Национального офиса Erasmus+ в России Ольга Олейникова.