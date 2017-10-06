Рособрнадзор лишил три вуза лицензии

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Рособнадзор, по результатам проведенных проверок с 29 сентября по 5 октября, прекратил действие лицензии трех вузов, еще двум учебным заведениям запрещен прием студентов, сообщается на сайте ведомства.
Также Рособрнадзор запретил принимать студентов "Самарской гуманитарной академии" и филиалу "Воронежского экономико-правового института" в Липецке за неисполнение предписаний в установленные сроки.
Кроме того, ведомство лишило государственной аккредитации "Академию социального образования" по четырем направлениям: Экономика и управление (среднее профессиональное образование), Юриспруденция (бакалавриат, среднее профессиональное образование), Психологические науки (бакалавриат), Образование и педагогические науки (бакалавриат).
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).
Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.