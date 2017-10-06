Рособрнадзор лишил три вуза лицензии

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Рособнадзор, по результатам проведенных проверок с 29 сентября по 5 октября, прекратил действие лицензии трех вузов, еще двум учебным заведениям запрещен прием студентов, сообщается на сайте ведомства.

"На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии: НОУ ВПО "Международная академия оценки и консалтинга"; ОАНО ВО "Институт Экономики Бизнеса"; ЧОУ ВО "Сочинский институт экономики и информационных технологий", — говорится в сообщении.

Также Рособрнадзор запретил принимать студентов "Самарской гуманитарной академии" и филиалу "Воронежского экономико-правового института" в Липецке за неисполнение предписаний в установленные сроки.

Кроме того, ведомство лишило государственной аккредитации "Академию социального образования" по четырем направлениям: Экономика и управление (среднее профессиональное образование), Юриспруденция (бакалавриат, среднее профессиональное образование), Психологические науки (бакалавриат), Образование и педагогические науки (бакалавриат).

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России вида и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.