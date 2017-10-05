Замсекретаря ОП прокомментировал идею о снижении избирательного возраста

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Александр Точенов скептически отнесся к идее разрешить избираться в президенты России с 25 лет, по его словам, для управления страной нужен жизненный и профессиональный опыт.

Ранее в четверг депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, который является одним из самых молодых парламентариев нынешнего созыва, заявил, что возможность избираться в президенты России с 25 лет была бы правильной с точки зрения демократизации, однако в любом случае ответственность за итоги выборов должны нести сами избиратели, так как мировой опыт показывает, что опытные политики являются более успешными.

"Что тут обсуждать? Не надо трогать Конституцию…. это же страна. Надо опыт иметь жизненный, профессиональный и так далее. Большая серьезная работа. К 35 годам, я понимаю, можно набраться разного профессионального опыта, знаний, навыков, умений. Но в 25 лет — ну никак", — сказал РИА Новости Точенов.

Согласно действующей Конституции РФ, президентом России может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.