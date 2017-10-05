Московское отделение ЕР объявило конкурс на кличку для медвежонка из Якутии

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Московское городское отделение "Единой России" объявило конкурс на кличку для белого медвежонка, найденного в Якутии, сообщила пресс-служба московского отделения партии.

В начале сентября в Среднеколымском районе республики Саха (Якутия) нашли оставшегося без мамы белого медвежонка. Ранее Московский зоопарк сообщил, что готов принять животное. Единороссы выражали надежду, что медвежонок станет талисманом столичного отделения "Единой России".

"По оценкам специалистов, девочка примерно 3-6 месяцев, она чувствует себя хорошо, несмотря утомительное путешествие из Якутии в Москву. Единороссы, чьим талисманом является белый медведь, взяли шефство над медвежонком и объявили конкурс на кличку для животного", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что самолет с медведицей, который изначально должен был приземлиться в аэропорту "Чкаловский", из-за неблагоприятных погодных условий совершил посадку в Твери. "Сейчас медвежонок уже доставлен в зоопитомник зоопарка в Волоколамском районе Подмосковья", — уточнили в пресс-службе.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно отправить свои варианты на электронную почту с пометкой "Имя для мишутки". Итоги конкурса будут подведены в понедельник, 9 октября, и затем опубликованы на сайте и в официальных группах московского отделения партии.