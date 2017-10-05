Собака и три кошки: кто живет на даче Улюкаева в Смоленской области

АБРАМОВО (Смоленская область), 5 окт — РИА Новости, Марина Луковцева. Спустя почти год с момента задержания по подозрению во взятке экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева не снят арест с его имущества и многочисленных земельных участков в разных регионах России. Корреспондент РИА Новости попытался выяснить, кто в настоящий момент живет в одном из имений — на министерской даче в Смоленской области.
Всего 3,5 часа на автомобиле от Москвы, исключая пробки и поиски нужных поворотов по петляющей трассе, по довольно приличной для такого захолустного поселения асфальтированной дороге в концовке пути — и мы на месте. Абрамово — небольшая деревенька в пару улиц, где соседствуют вросшие в землю старенькие домишки местных жителей и добротные дачи москвичей.
Общественный транспорт сюда не ходит, ни одного магазина в деревне нет, а мобильная связь ловится не везде и с перебоями. Однако красота здешней природы с лихвой компенсирует все недостатки: густые смоленские леса, которые окружают деревеньку, по словам обитателей Абрамово, полны грибов, здесь можно легко встретить оленей. Тишину нарушает только прощальное курлыканье журавлиных стай.
Министерская дача
Участок обнесен глухим металлическим забором высотой 2,5-3 метра. Вдоль забора посажены сосны, которые с годами должны были скрыть от зевак дачу и остальные постройки, расположенные на участке. Сейчас все это можно рассмотреть с возвышающейся насыпной дороги. В паре десятков метров от дома видна баня, выведенная входом к искусственному пруду тут же на участке. Затейливо проложенные дорожки посыпаны песком. В противоположной части участка стоят теплицы, хозяйственные постройки и жилье для обслуживающего персонала.
Белая пушистая породистая, но очень неухоженная собака выскакивает из подворотни министерской дачи и, виляя хвостом, несется навстречу. Через некоторое время из ворот выходят мужчина и женщина. Расспрашиваем их об обитателях имения.
"Мы тут в гостях. Тут люди работали, а мы приехали в гости. Сами работники уехали на Украину в отпуск. Они нас попросили подменить их на пару недель", — рассказывают собеседники.
"Никто не живет, никто не приезжает из семьи хозяев. Мы тут, три кошки и собака", — сообщили работники, добавив, что, насколько им известно, представители следствия и жена Улюкаева хоть и заглядывали на дачу, но было это давно.
Они также рассказали, что никакой скотины в хозяйстве сейчас не содержится и теплицы тоже не используются. На участок нас не пустили и от дальнейших расспросов собеседники ушли, предложив приехать вместе с правоохранительными органами.
Понимающие дачники
Абрамовские дачники по логотипу на машине сразу определили нашу принадлежность к средствам массовой информации, и, видимо, потому были не слишком разговорчивыми. По их рассказам, все местные обитатели хотя бы раз, но сталкивались с экс-министром, правда, не общались. Сам Улюкаев на контакт не шел, а люди не лезли к нему, понимая его желание уединиться.
"Вряд ли он с кем-нибудь из местных общался. Я его сам лично несколько раз видел. На приветствия он отвечал всегда. Я первый здоровался — он же министр. Он нормально реагировал. Это по телевизору только он смурным выглядел", — рассказал один из дачников.
Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. Экс-министр обвиняется в получении взятки в 2 миллиона долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения. Суд арестовал принадлежащие Улюкаеву 10 земельных участков и жилой дом в Смоленской области.
Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>