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Общество

Собака и три кошки: кто живет на даче Улюкаева в Смоленской области

Сюжет:
Дело Алексея Улюкаева (387)
10:5705.10.2017
01941
© Фото : Марина ЛуковцеваСобака на даче Улюкаева в деревне Абрамово Смоленской областиСобака на даче Улюкаева в деревне Абрамово Смоленской области
© Фото : Марина Луковцева

АБРАМОВО (Смоленская область), 5 окт — РИА Новости, Марина Луковцева. Спустя почти год с момента задержания по подозрению во взятке экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева не снят арест с его имущества и многочисленных земельных участков в разных регионах России. Корреспондент РИА Новости попытался выяснить, кто в настоящий момент живет в одном из имений — на министерской даче в Смоленской области.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у здания Замоскворецкого суда. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Всего 3,5 часа на автомобиле от Москвы, исключая пробки и поиски нужных поворотов по петляющей трассе, по довольно приличной для такого захолустного поселения асфальтированной дороге в концовке пути — и мы на месте. Абрамово — небольшая деревенька в пару улиц, где соседствуют вросшие в землю старенькие домишки местных жителей и добротные дачи москвичей.

Общественный транспорт сюда не ходит, ни одного магазина в деревне нет, а мобильная связь ловится не везде и с перебоями. Однако красота здешней природы с лихвой компенсирует все недостатки: густые смоленские леса, которые окружают деревеньку, по словам обитателей Абрамово, полны грибов, здесь можно легко встретить оленей. Тишину нарушает только прощальное курлыканье журавлиных стай.

© Фото : Марина ЛуковцеваДача Улюкаева в деревне Абрамово Смоленской области
© Фото : Марина Луковцева
Дача Улюкаева в деревне Абрамово Смоленской области

Министерская дача

Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Улюкаев ответил эпиграфом из "Ревизора" на слова Сечина о кретинизме
Сразу на въезде в деревню, по правую сторону дороги и на некотором отдалении от остальных домов, расположена дача Улюкаева. На первый взгляд ничего не выдает в ней статуса владельца — хотя двухэтажный дом и выглядит солидно, подчеркивая состоятельность хозяина, но на министерские хоромы не тянет. Если не знать, кому принадлежит имение, особого внимания оно не привлечет.

Участок обнесен глухим металлическим забором высотой 2,5-3 метра. Вдоль забора посажены сосны, которые с годами должны были скрыть от зевак дачу и остальные постройки, расположенные на участке. Сейчас все это можно рассмотреть с возвышающейся насыпной дороги. В паре десятков метров от дома видна баня, выведенная входом к искусственному пруду тут же на участке. Затейливо проложенные дорожки посыпаны песком. В противоположной части участка стоят теплицы, хозяйственные постройки и жилье для обслуживающего персонала.

Белая пушистая породистая, но очень неухоженная собака выскакивает из подворотни министерской дачи и, виляя хвостом, несется навстречу. Через некоторое время из ворот выходят мужчина и женщина. Расспрашиваем их об обитателях имения.

"Мы тут в гостях. Тут люди работали, а мы приехали в гости. Сами работники уехали на Украину в отпуск. Они нас попросили подменить их на пару недель", — рассказывают собеседники.

© Фото : Марина ЛуковцеваДача Улюкаева в деревне Абрамово Смоленской области
© Фото : Марина Луковцева
Дача Улюкаева в деревне Абрамово Смоленской области

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев после заседания в Замоскворецком суде Москвы. 16 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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По их словам, семейная пара, которая следит за домом постоянно, родом с Украины. Кто и как, пока хозяин дачи под арестом, платит работникам зарплату, якобы не знают. Спрашиваем, наведывается ли кто-то из семьи владельца хотя бы с проверками.

"Никто не живет, никто не приезжает из семьи хозяев. Мы тут, три кошки и собака", — сообщили работники, добавив, что, насколько им известно, представители следствия и жена Улюкаева хоть и заглядывали на дачу, но было это давно.

Они также рассказали, что никакой скотины в хозяйстве сейчас не содержится и теплицы тоже не используются. На участок нас не пустили и от дальнейших расспросов собеседники ушли, предложив приехать вместе с правоохранительными органами.

© Фото : Марина ЛуковцеваСобака на даче Улюкаева в деревне Абрамово Смоленской области
© Фото : Марина Луковцева
Собака на даче Улюкаева в деревне Абрамово Смоленской области

Понимающие дачники

Абрамовские дачники по логотипу на машине сразу определили нашу принадлежность к средствам массовой информации, и, видимо, потому были не слишком разговорчивыми. По их рассказам, все местные обитатели хотя бы раз, но сталкивались с экс-министром, правда, не общались. Сам Улюкаев на контакт не шел, а люди не лезли к нему, понимая его желание уединиться.

"Вряд ли он с кем-нибудь из местных общался. Я его сам лично несколько раз видел. На приветствия он отвечал всегда. Я первый здоровался — он же министр. Он нормально реагировал. Это по телевизору только он смурным выглядел", — рассказал один из дачников.

© Фото : Марина ЛуковцеваДача Улюкаева в деревне Абрамово Смоленской области
© Фото : Марина Луковцева
Дача Улюкаева в деревне Абрамово Смоленской области

Алексей Улюкаев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Алексей Улюкаев: министр, не вынесший портфеля
По их словам, чаще всего Улюкаев приезжал в Абрамово один или с женой и без сопровождения охраны, и гости у него бывали не часто. "Так я видел, что он на лыжах приезжал кататься. Ездил на лыжах один. Наверное, и приезжал без охраны. Гости бывали. Даже, кажется, раз автобус к нему приезжал", — вспоминает собеседник. И добавляет: "Нормальный он (Улюкаев) мужик. Не всех подряд министрами назначают. Надо его отпустить. Не знаю, какие там у них проблемы".

Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. Экс-министр обвиняется в получении взятки в 2 миллиона долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения. Суд арестовал принадлежащие Улюкаеву 10 земельных участков и жилой дом в Смоленской области.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>

© Фото : Марина ЛуковцеваДача Улюкаева в деревне Абрамово Смоленской области
© Фото : Марина Луковцева
Дача Улюкаева в деревне Абрамово Смоленской области
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