МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Россия, вероятнее всего, выполнит решения Европейского суда по правам человека, признавшего нарушение права на свободу выражения мнений по двум делам и постановившего выплатить компенсации заявителям, считает замглавы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров.

Ранее ЕСПЧ признал нарушение Россией права на свободу выражения мнения по двум делам и постановил выплатить компенсации. Речь идет о деле "Новой газеты" и сотрудницы издания Елены Милашиной, в отношении одной из ее статей о затонувшей подводной лодке "Курск" российскими властями были выдвинуты обвинения в клевете. Аналогичное решение ЕСПЧ вынес по делу правозащитника и журналиста Станислава Дмитриевского, который был осужден в России по ст.282 УК РФ за публикацию в газете "Право-защита" обращения Аслана Масхадова и Ахмеда Закаева о мирных переговорах во время второй чеченской кампании.

"Выполнит, конечно, Россия эти решения. Там же только присуждена компенсация, там ничего больше делать не нужно", — сказал РИА Новости Бобров.

Он пояснил, что РФ всегда выплачивает присужденные ЕСПЧ компенсации, поскольку "невыполнение именно этого требования может привести к приостановлению членства России в Совете Европы".

Говоря непосредственно о деле Дмитриевского, Бобров высказал мнение, что журналист опубликовал материал совершенно правомерно, в нем нет разжигания розни.

Со своей стороны, член президентского СПЧ Александр Брод полагает, что при рассмотрении этого дела имели место разные подходы в оценке материалов. "Относительно дела Дмитриевского могу лишь сказать, что существуют разные трактовки статей, которые он опубликовал в своей газете. Российский эксперт их посчитал экстремистскими, ЕСПЧ их таковыми не считает", — пояснил он.

Есть разное понимание ценностей гуманизма, а "понятия добра и зла перемешались и зачастую используются конъюнктурно", отметил собеседник агентства. "Для меня важно, чтобы российские суды объективно рассматривали дела по "антиэкстремистским статьям", а эксперты оценивали тексты профессионально и без политического заказа", — добавил член СПЧ.

В то же время несколько недавних решений европейского суда правозащитник воспринял позитивно. "Решение ЕСПЧ относительно дела жительницы Нижнего Новгорода Любови Шевцовой не вызывает вопросов. Она столкнулась с произволом сотрудников правоохранительных органов и бездействием прокуратуры. Считаю позитивным решение ЕСПЧ и о выплате за неоказание медпомощи онкобольной, умершей в тюремной больнице", — отметил Брод.