МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Россия, вероятнее всего, выполнит решения Европейского суда по правам человека, признавшего нарушение права на свободу выражения мнений по двум делам и постановившего выплатить компенсации заявителям, считает замглавы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров.
"Выполнит, конечно, Россия эти решения. Там же только присуждена компенсация, там ничего больше делать не нужно", — сказал РИА Новости Бобров.
Он пояснил, что РФ всегда выплачивает присужденные ЕСПЧ компенсации, поскольку "невыполнение именно этого требования может привести к приостановлению членства России в Совете Европы".
Говоря непосредственно о деле Дмитриевского, Бобров высказал мнение, что журналист опубликовал материал совершенно правомерно, в нем нет разжигания розни.
Со своей стороны, член президентского СПЧ Александр Брод полагает, что при рассмотрении этого дела имели место разные подходы в оценке материалов. "Относительно дела Дмитриевского могу лишь сказать, что существуют разные трактовки статей, которые он опубликовал в своей газете. Российский эксперт их посчитал экстремистскими, ЕСПЧ их таковыми не считает", — пояснил он.
В то же время несколько недавних решений европейского суда правозащитник воспринял позитивно. "Решение ЕСПЧ относительно дела жительницы Нижнего Новгорода Любови Шевцовой не вызывает вопросов. Она столкнулась с произволом сотрудников правоохранительных органов и бездействием прокуратуры. Считаю позитивным решение ЕСПЧ и о выплате за неоказание медпомощи онкобольной, умершей в тюремной больнице", — отметил Брод.