Вяземский объяснил повышенное внимание к диссертации Мединского

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ситуация с рассмотрением диссертации Владимира Мединского связана с его работой на посту министра культуры России, считает советский и российский писатель, телеведущий, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО Юрий Вяземский.

"Мединский, на мой взгляд, иногда проводит довольно жесткую линию в культурной политике. Наверняка у него есть масса противников, есть люди, которым он просто не нравится, на чисто генетическом уровне", — сказал РИА Новости в среду Вяземский, отвечая на вопрос, чем, по его мнению, вызван скандал вокруг диссертации министра.

По словам Вяземского, нападки на Мединского совершенно не оправданы.

"Я Мединского знаю очень давно, еще со студенческой скамьи, всегда производил на меня впечатление именно историка. У него исторический интерес и генетика ученого", — сказал Вяземский.

Как он отметил, если посмотреть, как развивались события вокруг диссертации министра культуры, станет ясно, что цель была "лишить его степени любым путем".

"Сначала его обвиняли в плагиате, было доказано, что плагиата нет. Если доказано, что плагиата нет, то ищется другой подход. Идет обвинение в неисторичности, а эта вещь вообще уже недоказуема", — заключил ученый.

В научной ценности диссертации Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" публично усомнился участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий, после чего и встал вопрос об обоснованности получения степени. Сам министр заявлял, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.

На заседании в понедельник Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии, рассмотрев диссертацию министра, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался.

В Минкультуры отметили, что решение ЭС промежуточное, поскольку "последнее слово остается за президиумом ВАК и министерством образования". Источник РИА Новости сообщил, что заседание президиума должно состояться 20 октября.