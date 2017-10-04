Откровенные фото московского депутата вызвали спор в соцсетях

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пользователи Facebook из группы "Активисты Нагорного района" поспорили из-за слишком откровенных фотографий адвоката и муниципального депутата Олега Сухова.

На одном из снимков депутат позирует голым в постели с розами, на другом — с голым торсом и букетом в руках. Автор поста ставит под сомнение депутатские способности Сухова.

"Ранее в активности по району не замечен, только розы, торс, эпиляция, загадочный взгляд и литературные опыты. Надеюсь, что найдется талант и в области местного самоуправления", — пишет он.

В комментариях некоторые пользователи раскритиковали депутата за "нарциссичность". В то же время другие отметили, что он "потрясающий адвокат", и внешность его на это никак не влияет.

Сам депутат прокомментировал ситуацию каналу 360, отметив, что "внешний вид и определенного рода фотографии" не могут говорить о компетенции. По его словам, фотографии предназначались для личного пользования, однако его бывший пиар-менеджер опубликовал их без его ведома.