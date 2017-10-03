Окончательное решение по ученой степени Мединского примут 20 октября

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК), ближайшее заседание которого пройдет 20 октября, примет окончательное решение по ходатайству о лишении министра культуры РФ Владимира Мединского степени доктора исторических наук, считает доктор исторических наук Дмитрий Бондаренко.
"Как правило, президиум соглашается с мнением экспертного совета. Мы имеем дело с неординарным случаем. Но мне кажется, что тянуть эту ситуацию до бесконечности нельзя, и я думаю, что президиум попытается поставить ту или иную точку в деле рассмотрения диссертации Мединского", — сказал Бондаренко во вторник РИА Новости.
По его словам, несмотря на то, что мнение экспертного совета носит рекомендательный характер, как правило, президиум утверждает решение экспертных советов. Президиум может согласиться с этой рекомендацией и принять решение о лишении Мединского ученой степени, либо посчитать, что ученую степень Мединского необходимо подтвердить или направить его диссертацию на рассмотрение в еще один диссертационный совет.
"Но даже президиум ВАК не является окончательной инстанцией, окончательное решение путем утверждения или неутверждения ВАК принимает Министерство образования", — отметил Бондаренко.
Комментируя результаты голосования, Бондаренко заявил, что "никто не сомневался, что диссертация плохая, просто несколько человек посчитали, что нет формальных оснований ходатайствовать о лишении ученой степени, а остальные сказали, что они все-таки есть".
Он добавил, что решение также принималось на основе принципа стремления к объективности познания – "на чем всегда базируется историческая наука".
"Присутствовало три представителя министра культуры Мединского, которые воспользовались своей возможностью выступить. Так что голосование прошло демократично", — заключил Бондаренко.