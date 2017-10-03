Алексей Учитель пригласил участницу "Ты супер! Танцы" на кинопробы

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В субботу 7 октября зрители НТВ увидят шестой конкурсный день проекта "Ты супер! Танцы".

Отборочные испытания — сложный и ответственный момент для юных танцоров. Справиться с волнением им помогают известные музыканты, спортсмены, артисты. Так, поддержать Марию Раккси из Санкт-Петербурга пришёл знаменитый российский режиссёр Алексей Учитель.

Он пообещал пригласить Машу на пробы для нового фильма под рабочим названием "Битва", который будет посвящен соревнованиям среди танцоров.

"Для танца очень важна естественность движений — и у Маши она есть. У неё прекрасная органика, тело, выражение лица, улыбка — и внутреннее состояние. От неё идёт настоящее добро! Её душа прорывается и в танце, наполняет его. Мне это очень понравилось, и я думаю, что у неё большое будущее. Узнав, что этот проект даёт возможность юным талантам с нелегкой судьбой, я, не задумываясь, согласился принять в нём участие — и очень этому рад! ", — заявил Алексей Учитель.

13-летняя Маша очень любит хип-хоп, дэнсхолл и контемпорари. У неё никогда не было возможности заниматься танцами в школах и студиях, поэтому девочка уже шесть лет учится любимым направлениям самостоятельно. Этот факт впечатлил членов жюри, а Егор Дружинин даже обратился к руководителям лучших хореографических школ Санкт-Петербурга с просьбой принять талантливую девочку в ряды студентов.

Увидеть выступление Марии Раккси зрители смогут уже в эту субботу, 7 октября, в 20:00.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.