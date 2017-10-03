Полиция Москвы опровергла слухи об уголовном деле против начальника тыла

Здание Главного управления внутренних дел по городу Москве. Архивное фото

Здание Главного управления внутренних дел по городу Москве. Архивное фото

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Московский главк МВД РФ во вторник опроверг опубликованную в СМИ информацию о задержании заместителя начальника главка генерал-майора Александра Петрикова.

"Информация, опубликованная в некоторых СМИ, о том, что в отношении заместителя начальника ГУМВД по Москве генерал-майора внутренней службы А.Е. Петрикова возбуждено уголовное дело, не соответствует действительности", — заявили РИА Новости в пресс-службе главка.

Александр Петриков возглавляет тыловую службу ГУМВД Москвы с 31 декабря 2014 года.