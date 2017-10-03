Полиция Москвы опровергла слухи об уголовном деле против начальника тыла

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Московский главк МВД РФ во вторник опроверг опубликованную в СМИ информацию о задержании заместителя начальника главка генерал-майора Александра Петрикова.
"Информация, опубликованная в некоторых СМИ, о том, что в отношении заместителя начальника ГУМВД по Москве генерал-майора внутренней службы А.Е. Петрикова возбуждено уголовное дело, не соответствует действительности", — заявили РИА Новости в пресс-службе главка.
Александр Петриков возглавляет тыловую службу ГУМВД Москвы с 31 декабря 2014 года.