Правительство утвердило стратегию борьбы с антимикробной резистентностью

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Правительство РФ утвердило стратегию борьбы с антимикробной резистентностью, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемую Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года", — говорится в документе.

Согласно справке к документу, стратегией предусматривается изучение механизмов возникновения антимикробной резистентности и системный мониторинг её распространения, совершенствование мер по предупреждению и ограничению распространения возбудителей с антимикробной резистентности, разработка противомикробных препаратов и альтернативных методов диагностики и лечения инфекционных заболеваний.

Отмечается, что стратегию планируется реализовать в два этапа. На первом этапе (до 2020 года) предусматривается повышение осведомлённости населения о применении противомикробных лекарств, их замене, недопустимости самолечения; повышение выявляемости резистентности к противомикробным препаратам, химическим и биологическим средствам форм возбудителей инфекционных болезней людей, животных и растений.

На втором этапе (до 2030 года) планируется снижение количества случаев, связанных с оказанием медпомощи, инфекционных заболеваний, которые вызваны микроорганизмами с множественной лекарственной устойчивостью.

Ожидается, что реализация данной стратегии позволит повысить эффективность профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней людей, животных и растений, снизить тяжесть и длительность лечения заболеваний