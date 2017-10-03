Правительство утвердило стратегию борьбы с антимикробной резистентностью

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Правительство РФ утвердило стратегию борьбы с антимикробной резистентностью, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.
Согласно справке к документу, стратегией предусматривается изучение механизмов возникновения антимикробной резистентности и системный мониторинг её распространения, совершенствование мер по предупреждению и ограничению распространения возбудителей с антимикробной резистентности, разработка противомикробных препаратов и альтернативных методов диагностики и лечения инфекционных заболеваний.
На втором этапе (до 2030 года) планируется снижение количества случаев, связанных с оказанием медпомощи, инфекционных заболеваний, которые вызваны микроорганизмами с множественной лекарственной устойчивостью.
Ожидается, что реализация данной стратегии позволит повысить эффективность профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней людей, животных и растений, снизить тяжесть и длительность лечения заболеваний