Главный стадион Адыгеи официально открыли после реконструкции

МАЙКОП, 2 окт — РИА Новости. Адыгейский республиканский стадион официально открылся после завершения масштабной реконструкции, длившейся почти 10 лет, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.
Реконструкция стадиона началась в 2008 году. Общая стоимость проекта составила более 925 миллионов рублей, средства были выделены из федерального и республиканского бюджетов. На стадионе возвели новые трибуны на 14 тысяч мест, беговые дорожки, футбольное поле, легкоатлетический сектор на 10 беговых дорожек с двумя секторами для прыжков и сектором метания диска и копья.
"Ядро стадиона соответствует европейским стандартам, что позволяет проводить соревнования международного уровня", — уточняется в сообщении.
В подтрибунных помещениях предусмотрена гостиница для участников учебно-тренировочных сборов и малый разминочный спортзал. На территории стадиона построены современные теннисные корты, реконструирован шахматный клуб. На территории стадиона предусмотрены все условия для сдачи норм ГТО, занятий уличными тренажерами.
Первым крупным мероприятием после официального открытия стал футбольный матч команд ветеранов московского "Спартака" и майкопской "Дружбы". На поле вышли подопечные заслуженного тренера РСФСР Олега Романцева, среди которых знаменитые игроки "Спартака" — Юрий Гаврилов, Вагиз Хидиятуллин, Сергей Юран, Руслан Нигматуллин и другие. В составе ветеранской сборной "Дружбы" вошли Сергей Васильев, Мурат Зекох, Игорь Фильченко, Азамат Паунежев, Беслан и Руслан Аджинджалы и другие.