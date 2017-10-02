Главный стадион Адыгеи официально открыли после реконструкции

МАЙКОП, 2 окт — РИА Новости. Адыгейский республиканский стадион официально открылся после завершения масштабной реконструкции, длившейся почти 10 лет, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.

Реконструкция стадиона началась в 2008 году. Общая стоимость проекта составила более 925 миллионов рублей, средства были выделены из федерального и республиканского бюджетов. На стадионе возвели новые трибуны на 14 тысяч мест, беговые дорожки, футбольное поле, легкоатлетический сектор на 10 беговых дорожек с двумя секторами для прыжков и сектором метания диска и копья.

"Ядро стадиона соответствует европейским стандартам, что позволяет проводить соревнования международного уровня", — уточняется в сообщении.

В подтрибунных помещениях предусмотрена гостиница для участников учебно-тренировочных сборов и малый разминочный спортзал. На территории стадиона построены современные теннисные корты, реконструирован шахматный клуб. На территории стадиона предусмотрены все условия для сдачи норм ГТО, занятий уличными тренажерами.

"Это знаковое событие в жизни нашей республики и ее столицы. Мы открываем после реконструкции, а по сути — заново построенный стадион. С введением в строй этого современного спортивного объекта, у жителей Адыгеи станет еще больше возможностей укрепить свое здоровье и, конечно же, это позволит молодым людям активно заниматься физической культурой. Я искренне надеюсь, что новый стадион не только станет домашней ареной майкопской "Дружбы", но и ведущим центром культурной и спортивной жизни нашей республики", — цитирует прессс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Первым крупным мероприятием после официального открытия стал футбольный матч команд ветеранов московского "Спартака" и майкопской "Дружбы". На поле вышли подопечные заслуженного тренера РСФСР Олега Романцева, среди которых знаменитые игроки "Спартака" — Юрий Гаврилов, Вагиз Хидиятуллин, Сергей Юран, Руслан Нигматуллин и другие. В составе ветеранской сборной "Дружбы" вошли Сергей Васильев, Мурат Зекох, Игорь Фильченко, Азамат Паунежев, Беслан и Руслан Аджинджалы и другие.

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