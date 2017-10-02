Минтранс создал группу по предложениям о защите туристов на чартерах

ВНУКОВО, 2 окт — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Минтранс создал совместную рабочую группу по выработке предложений о дополнительных мерах по защите интересов туристов на чартерных рейсах, где будут учтены предложения туроператорского сообщества, сообщил РИА Новости советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

"Создана совместная рабочая группа по выработке предложений, где будет учтено мнение туристических компаний, о дополнительных мерах по защите интересов туристов на чартерных рейсах", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что речь идет о комплексе мер, где предусматривается регулирование слотов, возможно создание фондов, подобных механизмам защиты в турбизнесе.

"Мы направим в Минтранс и в Росавиацию консолидированные предложения Ростуризма и туристического сообщества по данной теме", — заверил Горин.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что Минтранс планирует на следующей неделе представить предложение по изменениям в воздушное законодательство, в том числе касающееся финансовых проверок авиакомпаний.