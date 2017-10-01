Французский актер Насери заявил, что не боится санкций после визита в Крым

Симферопольские таксисты встретили приехавшего в Крым звезду фильма Такси Сами Насери

Симферопольские таксисты встретили приехавшего в Крым звезду фильма Такси Сами Насери

ЯЛТА, 1 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Французский актер, исполнитель главной роли в серии фильмов "Такси" Сами Насери заявил, что его не страшат возможные санкции из-за посещения Крыма.

Насери прилетел в Крым для участия в "Форуме мира" в Ялте, организатором которого выступил Всемирный благотворительный альянс "Миротворец". Насери и его друг, певец из Франции Мурад Бурави прилетели обычным рейсом из Москвы.

"Наша душа – это душа артиста, мы думаем о мире, о человеке, поэтому ничего не будет страшно", — сказал Насри журналистам.

Актер подчеркнул, что находится в Крыму в целях мира и доволен увиденным на полуострове.

"Здесь красивые места, готовая инфраструктура на высоком уровне для концертной деятельности", — подчеркнул актер.