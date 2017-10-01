В Москве после ремонта открыли платформы станций "Фили" и "Студенческая"

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Платформы станций "Фили" и "Студенческая" открылись в воскресенье в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Первого октября для пассажиров открыли платформы станций метро "Фили" и "Студенческая". Работы проводили в два этапа. На первом обновили платформы по направлению из центра, а на втором — в центр", — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок их эксплуатации — 50 лет. Платформы облицованы гранитом с тактильной плиткой для слабовидящих. На путевых стенах установлены стеклянные витражи. Сверху появились навесы со светодиодным освещением. Также на платформах установлены инфракрасные обогреватели.

Как рассказал порталу первый заместитель начальника метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, сегодня в порядок приводят участок линии от "Студенческой" до "Кунцевской". Такие работы не проводились там в течение 60 лет. Он объяснил, что техническое переоснащение платформ поможет сократить интервал движения поездов на этом участке линии метро до трех минут.

Добавляется, что к середине 2018 года реконструкция линии будет полностью завершена.