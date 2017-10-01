Столичный метрополитен поздравит пожилых людей с праздником

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Праздничную программу к Международному дню пожилых людей приготовили для горожан в столичном метро, сообщает mos.ru.

На 16 площадках проекта "Музыка в метро" прозвучат известные песни времен СССР, также гостей ждут танцевальные выступления, бесплатные экскурсии и подарки.

Откроет праздничную программу выступление финалистки музыкального конкурса "Евровидение-2013" певицы Дины Гариповой. Посмотреть его все желающие смогут в 11:00 в переходе с "Боровицкой" на станцию "Библиотека имени Ленина".

Танцевальное шоу пройдет с 13:00 до 14:00 в переходе со станции метро "Ленинский проспект" на станцию Московского центрального кольца Площадь Гагарина. Артисты будут приглашать пожилых людей потанцевать вместе с ними.

Пассажиры пенсионного возраста также смогут побывать на бесплатных экскурсиях, на которых им расскажут об истории и работе метрополитена. Мероприятие пройдет с 11:00 до 11:40 и с 14:00 до 14:40 в центре профориентации, который находится в вестибюле станции метро "Выставочная".

Кроме того, весь день на эскалаторах будут звучать поздравления со словами благодарности людям старшего поколения. А на всех информационных стойках "Живое общение" пожилые москвичи смогут получить памятные подарки: буклеты со схемой метро и значки с символикой.