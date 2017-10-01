Пенсия — не предел, или Как 60-летние устанавливают мировые рекорды

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Екатерина Постникова. Пенсионеры умудряются без страховки залезать на скалы, пробегать марафон и нырять с пятиметровой вышки. А еще они на собственную пенсию покупают себе оборудование и ездят на чемпионаты мира. И привозят оттуда золотые медали. Как после шестидесяти не уйти на "заслуженный диванный отдых" и выглядеть на сорок — в материале РИА Новости.

Валерий Викторович Балезин, Красноярск, 64 года — альпинизм и скалолазание

© Фото : Ирина Якунина Альпинист и скалолаз Валерий Балезин © Фото : Ирина Якунина Альпинист и скалолаз Валерий Балезин

"Обычно либо скалолаз, либо альпинист, а тут чемпион в обеих дисциплинах, что редко", — сказала про спортсмена Валерия Балезина сибирский фотограф Ирина Якунина. Один из заслуженных альпинистов СССР и России, Валерий Викторович сегодня тренирует сборную Красноярского края и сам участвует в соревнованиях.

Для поддержания формы он занимается три раза в неделю примерно по два часа в день. На выходные выбирается в известный заповедник "Столбы", дорога до которого занимает два часа. "В день я прохожу 20 километров и еще занимаюсь на скалах", — рассказывает Балезин. Ни в коем случае нельзя прекращать тренировки, говорит он: "Со временем спорт превращается в занятия физкультурой — надо заниматься постоянно, при этом не перенапрягаясь. И еще очень важен эмоциональный настрой".

"Альпинизм — спорт великовозрастный, — отмечает Балезин. — Им можно заниматься только с 16 лет, расцвет альпиниста наступает лишь к 30 годам, а ветераном он становится после 50". Альпинизм считается интеллектуальным видом спорта. "Здесь больше всего спортсменов с научными степенями и званиями, — рассказывает Валерий Викторович. — Техническая и физическая подготовка очень важна, однако важен в первую очередь опыт".

Евгения Васильевна Степанова, Санкт-Петербург, 78 лет — прыжки в воду

© Фото : Из личного архива Евгении Степановой Прыгунья в воду Евгения Степанова © Фото : Из личного архива Евгении Степановой Прыгунья в воду Евгения Степанова

Евгения Степанова начала заниматься прыжками в воду в 15 лет, однако спустя восемь лет, после рождения сына, была вынуждена оставить спорт. Сегодня она многократная чемпионка мира и Европы по прыжкам в воду. В то время как в профессиональном спорте прыгуны уже к 30 годам считаются возрастными, Евгения Васильевна начала соревноваться в 60 лет. За 18 лет спортивной карьеры она завоевала более 50 медалей.

Согласно правилам, ветераны могут выполнять прыжки средней сложности максимум с пятиметровой вышки. Евгении Степановой труднее всего дается метровый трамплин, поскольку он требует очень хорошего толчка. Однако это не мешает ей нырять с такой высоты. Евгения Васильевна ходит в бассейн два раза в неделю и ежедневно разминается самостоятельно дома.

Андрей Андронович Дидух, Дивногорск, 60 лет — скалолазание

© Фото : Ирина Якунина Скалолаз Андрей Дидух на пляже Прананг, провинция Краби, Таиланд © Фото : Ирина Якунина Скалолаз Андрей Дидух на пляже Прананг, провинция Краби, Таиланд

Каждый год Андрей Дидух покидает родной Дивногорск, что в Красноярском крае, и отправляется на четыре месяца в Таиланд на остров Краби. Там он без страховки забирается вверх по отвесным скалам и спускается с них вниз головой, чем производит впечатление на туристов: в интернете по запросу "Андрей Андронович" можно найти десятки видео с названиями в стиле "Бесстрашный русский покоряет скалы".

Андрей Дидух занимается скалолазанием с 15 лет. А кроме этого, увлекается гимнастикой и плаванием. Свои занятия спортом он называет скорее "рекламой здорового образа жизни", которую ведет еще с 1985 года: именно тогда Андрей Дидух начал работать в красноярском детском доме, где рассказывал воспитанникам обо всех преимуществах ЗОЖ.

Главным секретом хорошего самочувствия Дидух называет "мирность духа". "Стяжая мирность духа, говорит Андрей Андронович, ты отгоняешь от сердца любую скорбь, ненависть, тоску, зависть, гнев". Дидух никогда не пил и не курил и к этому приучал своих воспитанников. Помимо этого, 60-летний скалолаз следит за тем, что он ест: много квашеной капусты, яйца, гречневая каша и ничего мучного.

Валерий Васильевич Быстров, Балашиха, 76 лет — пауэрлифтинг

© Фото : Из личного архива Валерия Быстрова Пауэрлифтер Валерий Быстров © Фото : Из личного архива Валерия Быстрова Пауэрлифтер Валерий Быстров

В 1950-е Валерий Быстров занимался акробатикой, греко-римской борьбой и баскетболом. В пауэрлифтинг он пришел в 68 лет абсолютно случайно: "Мне просто предложили попробовать, я начал выступать и на своих первых соревнованиях победил в троеборье". За восемь лет интенсивных тренировок он 22 раза стал чемпионом мира и 17 раз — абсолютным чемпионом мира и Европы, установив 71 мировой рекорд.

Валерий Васильевич занимается два-три раза в неделю в спортзале и ходит после тренировок в бассейн, где проплывает километровую дистанцию. Его секрет хорошего самочувствия — всегда слушать свой организм: "Чувствуешь, что сегодня тебе надо позаниматься 45 минут — и так и делаешь; говорит тебе твой организм, что хочет жареной картошки, — порадуй его жареной картошкой". Также свою физическую форму он объясняет тем, что всегда занимался спортом: "Все это, вероятно, закладывается в молодости".

Людмила Давыдовна Суворкина, Красноярск, 71 год — альпинизм

© Фото : Анастасия Алпатова Альпинистка Людмила Суворкина © Фото : Анастасия Алпатова Альпинистка Людмила Суворкина

Людмила Суворкина занимается альпинизмом более 50 лет. Все началось в 1967 году с альпинистского лагеря в институте. С тех пор Людмила Давыдовна покорила немало высот: к числу самых ярких относится пик Ленина на границе Киргизии и Таджикистана.

Сейчас Людмила Давыдовна работает в Молодежном центре путешественников. Она организовывает экскурсии, туристические походы, соревнования. При этом Людмила Давыдовна совершает около пяти выездов в год. "Это очень опасный спорт. Каждый год в сентябре мы организовываем забег в память о тех, кто погиб, — рассказывает Людмила Давыдовна. — Мы идем в горы, показываем новичкам кино о погибших альпинистах, чтобы они знали героев в лицо".

Сергей Дмитриевич Сыстеров, Пермь, 60 лет — легкая атлетика

© Фото : Из личного архива Сергея Сыстерова Легкоатлет Сергей Сыстеров © Фото : Из личного архива Сергея Сыстерова Легкоатлет Сергей Сыстеров

"Вам 60 лет?! Мы думали, максимум, 40", — с удивлением обращаются к Сергею Сыстерову его ученики. Сергей Дмитриевич преподает физкультуру в гимназии № 7 Перми и параллельно занимается легкой атлетикой. Он начал тренироваться в 2013 году после продолжительной болезни сердца. За четыре года Сергей Дмитриевич стал 14-кратным чемпионом России, четырехкратным чемпионом Европы и трехкратным победителем Всемирных спортивных игр в Окленде (Новая Зеландия). В 2015 году его признали лучшим российским легкоатлетом-ветераном.

"Забудьте про слово "ветеран" в отношении спортсменов старше 35 лет. Во всем мире нас называют мастерами — masters. Ветеран — это тот, кто ушел на заслуженный отдых. А мы пашем", — говорит Сыстеров.

Сергей Сыстеров отводит на тренировки до двух с половиной часов в день, выкраивая время в перерывах между уроками и после работы. Главный секрет, говорит он, заключается в жесточайших требованиях к самому себе: "У тебя есть два "я" — гордое и противное. Какое из них выберешь — того и достигнешь. А слово "лень" вообще лучше забыть".

Сергей Дмитриевич является членом Комитета ветеранов легкой атлетики при ВФЛА, который сама федерация пока не признала. Ветеранский спорт носит любительский характер. Сейчас в планах у Сергея Дмитриевича — поехать на Всемирные спортивные игры в Японии в 2021 году, куда он уже получил персональное приглашение, а также поучаствовать в организации первых Олимпийских игр среди ветеранов.