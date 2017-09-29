Керченская переправа возобновила работу после четырех дней простоя

КРАСНОДАР, 29 сен — РИА Новости. Керченская паромная переправа возобновила работу после четырех дней простоя из-за шторма, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю.

"В 17.40 29 сентября Керченская паромная переправа возобновила работу", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что переправа прекратила работу в связи с усилением ветра в 23.00 понедельника. По обе ее стороны, по данным оператора переправы "Морская дирекция", в ожидании возобновления работы паромов скопилось более 3 тысяч автомобилей и автобусов.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом "Симферополь" является главной транспортной артерией, связывающей полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край.

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