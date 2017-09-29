ОП и Минобрнауки займутся прозрачностью системы начисления зарплат в вузах

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Общественный совет при Минобрнауки и Общественная палата РФ займутся проблемой прозрачного начисления заработных плат работникам российских вузов, заявил глава ОП РФ Валерий Фадеев журналистам.

"Давайте посмотрим, почему младший научный сотрудник получает 7 тысяч рублей в месяц, а некоторые ректоры – и миллион рублей в месяц… Конечно, мы будем вырабатывать конкретные меры, но это слишком сложная и деликатная тема, чтобы мы сейчас за полчаса решили", — сказал Фадеев.

Он считает, что такая система начисления зарплат "приводит к тому, что вымывается слой молодых преподавателей, они не видят перспективы".

"Важно не только, как много получает ректор, важно как мало получает преподаватель молодой", — добавил Фадеев.

По словам главы Минобрнауки Ольги Васильевой, работа Общественного совета будет строиться на строго скоординированной работе с министерством и Общественной палатой РФ.

Ранее в сентябре Минобрнауки утвердило состав Общественного совета. По итогам конкурсного отбора в состав совета, в частности, вошли вице-президент Российской академии наук Александр Асеев, президент Российской академии образования Людмила Вербицкая, декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург, а также ряд представителей учительской, научной и студенческой общественности.

В пятницу состоялось первое заседание Общественного совета. Общественный совет при Минобрнауки формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации с учетом представительства профессиональных объединений и иных социальных групп, осуществляющих свою деятельность в сфере полномочий Минобрнауки.