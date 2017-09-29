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Общество

Сеть студий раннего плавания: дальневосточный бренд с пользой для здоровья

17:1629.09.2017
(обновлено: 17:17 29.09.2017)
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© Фото : АкваклассЗанятие с ребенком в студии раннего плаванияЗанятие с ребенком в студии раннего плавания
© Фото : Аквакласс

ХАБАРОВСК, 29 сен — РИА Новости. Юрист по образованию и бизнесмен по роду занятий Сергей Логинов после рождения сына круто изменил направление своей работы — открыл в Хабаровске одну из первых в городе студий раннего плавания для детей в возрасте от одного месяца до семи лет. О развитии нового для Дальнего Востока формата оздоровительных услуг и планах создания федеральной сети предприниматель рассказал корреспонденту РИА Новости.

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"До открытия студии я около 10 лет занимался бизнесом. Потом у меня родился сын, супруга с ребенком начали ходить в обычный бассейн рядом с домом. Я периодически туда заходил. В нашей семье придают большое значение раннему развитию детей, а плавание очень этому способствует. Идея про здоровье и правильный образ жизни с малых лет понравилась. К тому времени у меня уже было желание заняться каким-то новым проектом и это совпало с внутренним запросом сделать что-то для своего ребенка, для семьи. Это соединение внутреннего запроса и предпринимательского запроса сильно меня трансформировало", — рассказывает Сергей.

В начале пути ему, как бизнесмену, был интересен вызов. Ранее никогда не имевший отношения ни к педагогике, ни к детской физкультуре, он проштудировал литературу, интернет, и нашел город, где раннее плавание хорошо развито.

"Это Новосибирск. На 1,5 миллиона жителей города порядка 70 таких студий — там это очень распространено, уровень проникновения продукта оценивают в 60%. В Хабаровске уровень проникновения продукта, по моим оценкам, от 3 до 10%. Это число родителей, которые пользуются или готовы пользоваться этими услугами", — отмечает Сергей.

© Фото : АкваклассСергей Логинов
© Фото : Аквакласс
Сергей Логинов

По его словам, проекту чуть более двух лет. В Хабаровске уже открыты две студии раннего плавания под брендом "Аквакласс". Спрос на их посещение растет. Еще до открытия первой студии было раскуплено около 70 абонементов, сегодня в двух студиях занимаются более 570 детей, есть возможность принять и новых клиентов.

"Сейчас уже сложилось общее представление о проекте, понимаю к чему идем, и какими будем через пять лет. Какие цели и задачи, какие планы, какая миссия", — отмечает он.

Проект поддержан Фондом развития Дальнего Востока в рамках программы "Доступный кредит для МСП". Уже более 447 дальневосточных проектов малого и среднего бизнеса общей стоимостью около 11 млрд рублей профинансированы Фондом развития Дальнего Востока и банками-партнерами, крупнейшими из которых являются Сбербанк и Банк ВТБ. Кредиты выдаются небольшим и средним компаниям как на пополнение оборотного капитала, так и на инвестиции — со сроком погашения до 10 лет и процентными ставками в 1,5 раза ниже рыночных. Программа является важным звеном в системе господдержки МСП. Она обеспечивает дальневосточных предпринимателей простым и понятным инструментом для реализации инвестиционных проектов. Благодаря активности этих людей развивается экономика Дальнего Востока.

Индивидуальный подход

Кроме "Аквакласса" в Хабаровске есть еще два центра раннего плавания. Есть и бассейны для детей в фитнес-центрах. Но у них несколько другие задачи и другие бизнес-модели.

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"В нашей студии с каждым ребенком инструктор занимается индивидуально, мама приходит, передает его в руки мастера, который проводит с малышом занятие. А мама может посвятить это время себе, либо наблюдать за малышом через стекло или по телевизору", — отмечает предприниматель.

Такая форма позволяет экономить время родителей. На посещение бассейна вместе с ребенком уходит около двух часов, в студии детского плавания — час, из них 30 минут отведены на занятия.

"Наши инструкторы прошли специальную подготовку, периодически к нам приезжают тренеры, что позволяет нашим сотрудникам повышать квалификацию. Кроме того, в бассейне нет посторонних людей — только дети и инструкторы. Это дополнительный бонус к безопасности — у детей есть справки о состоянии здоровья, а у инструктора санкнижка", — рассказывает Сергей.

© Фото : АкваклассБассейн в студии раннего плавания
© Фото : Аквакласс
Бассейн в студии раннего плавания

Сейчас в клубе работают 20 опытных инструкторов — это педагоги, психологи, педиатры и массажисты, специалисты по физической культуре. Компания готовит их к работе на своей базе, но кроме методик и навыков работы с детьми разных возрастов, они должны уметь выстраивать отношения с ребенком и родителями.

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© Sputnik / Илона Хварцкия
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Для маленьких клиентов в студии создается специальный микроклимат — воздух и вода определенной температуры и качества. Так, температура воды здесь 31-33 градуса, в обычных бассейнах 26-28.

Водопроводная вода проходит три ступени очистки. Прогоняется через базовые кварцевые пески с серебром, обрабатывается ультрафиолетом, затем в воду через автоматическую станцию поступают реагенты. Вся вода в бассейне фильтруется и обрабатывается ежечасно, все в соответствии с нормами СанПиН.

От раннего плавания к привычке быть здоровым

"Дети до года прекрасно адаптируются в воде, ребенок в возрасте до шести месяцев может рефлекторно задерживать дыхание под водой. Способность держать голову над водой появляется у ребенка с трех лет. До этого возраста плавание проходит под водой", — рассказывает Сергей.

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Он подчеркивает, что обучение плаванию — не основная задача студии. Главное — сформировать привычку быть здоровым.

"Мы не только "про плавание". Сейчас стремимся к системе раннего развития, формирующей образ жизни. Через занятия плаванием мы развиваем в ребенке ключевые Soft skills — сквозные навыки, такие как целеполагание, коммуникация, критическое мышление, умение побеждать и проигрывать. Мы говорим про комплексное здоровье — физическое, психическое, эмоциональное. Здоровый человек не в значении "полностью свободный от болезней", а в значении "способный к созиданию"", — поясняет предприниматель.

© Фото : АкваклассПодготовка ребенка к занятию в студии раннего плавания
© Фото : Аквакласс
Подготовка ребенка к занятию в студии раннего плавания

За 5 лет — 200 студий по всей России

Компания намерена развиваться не только на Дальнем Востоке, но и открывать студии детского плавания в других регионах. В планах в течение следующих пяти лет — до 200 студий по всей России, в том числе, во Владивостоке и на Сахалине. Сеть развивается и как франчайзинговая. Партнеры работают под брендом и по технологии "Аквакласса".

"В плане на осень 2017 открыть студию и в Москве. Сейчас в долгосрочную аренду подбираем помещение, ищем подрядчиков. Рассматриваем московский проект скорее как презентационную зону, куда сможем позвать партнеров и инвесторов, и показать, что есть такой бизнес. Продемонстрировать модель, которая работает и в центре, и в регионах", — сказал он.

Для развития проекта компания взяла кредит в банке по программе Фонда развития Дальнего Востока. Полученные средства позволили завершить работы в одной из хабаровских студий и приступить к расширению географии бизнеса.

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"Каждая студия территориально покрывает радиус 5-10 километров, для рентабельности нужно 300 клиентов. Мы можем работать и на малых рынках спокойно. Это средний уровень достатка в малых городах, и здесь главное не материальный достаток семьи, а родительская культура, их понимание важности инвестиций в развитие ребенка и его здоровье", — отметил предприниматель.

Он надеется, что сеть новых студий, которые планируется создать в городах Дальнего Востока, так в перспективе и в европейской части России, помогут распространению полезной привычки быть здоровым.

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