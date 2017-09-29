Медведев поздравил Карачаево-Черкессию с 25-летием республики

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил жителей Карачаево-Черкесии с 25-летием образования республики, отметив красоту, самобытность и гостеприимство этой земли.

"Каждый побывавший в Карачаево-Черкесии почувствовал красоту и самобытность культуры и местных обычаев, знаменитое кавказское гостеприимство. А также – стремление жителей республики укреплять традиции дружбы и добрососедства, которые всегда помогали развитию Северного Кавказа и всей нашей многонациональной страны", — говорится в телеграмме премьера, опубликованной на сайте правительства.

Медведев отметил, что за 25 лет республика заметно преобразилась: строятся современные дороги, школы, больницы и детские сады, создаются новые рабочие места. Большое внимание уделяется сохранению исторического и культурного наследия, серьезные инвестиции направляются в туризм.