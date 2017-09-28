Жители Приэльбрусья о погибшем при сходе селя главе села: он помогал всем

ЭЛЬБРУС/ТЫРНЫАУЗ (Кабардино-Балкария), 28 сен – РИА Новости. Администрация Эльбрусского района Кабардино-Балкарии планирует увековечить память погибшего при сходе селя главы администрации сельского поселения Эльбрус Муссы Джаппуева, местные депутаты предлагают назвать его именем школу.

Мощный сель, который сошел в ночь на 1 сентября в ущелье Адыл-Су в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, унес жизни трех человек, среди них оказался и 33-летний глава администрации Джаппуев, тело которого обнаружили лишь на десятый день поисков в пойме реки Баксан. Он пытался предупредить людей о надвигающейся опасности, но из-за обвала дороги автомобиль, в котором он находился, оказался в потоке воды.

О том, каким был подававший большие надежды молодой руководитель, корреспонденту РИА Новости рассказали его знакомые и коллеги.

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Задатки лидера

"Мы с детства друг друга знаем (многие собеседники до сих пор говорят о Джаппуеве в настоящем времени), выросли в одном селе. Мусса вырос без отца, который тоже погиб примерно в этом же возрасте, что и он сейчас. Маму свою он старался никогда не подводить и в школе радовал хорошими оценками. Корпел над книжками и учебниками, в то время когда другие мальчики гуляли или по подъездам сидели. Занимался он усердно и после школы поступил в вуз", — вспоминает сотрудница местной администрации Залина Гулиева.

По ее словам, в школьные годы Джаппуев не был лидером, это проявилось уже позже. "Наверное, после окончания университета, когда он пришел работать учителем истории в школу в наш поселок Нейтрино, эти лидерские задатки и проявились. Потом его избрали депутатом местного Совета, затем он стал заместителем его председателя, а последние два года работал главой администрации", — отмечает она.

© Фото предоставлено администрацией сельского поселения Эльбрус Глава администрации сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, погибший при сходе селя в КБР © Фото предоставлено администрацией сельского поселения Эльбрус Глава администрации сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, погибший при сходе селя в КБР

Друг, коллега и брат

Ирина Чумак уже 35 лет работает в Доме культуры в поселке Эльбрус. "При мне сменились девять глав администрации. Разные были люди, но такого, как Мусса, не было. Хоть это и был молодой человек, но любой опытный мог у него поучиться именно отношению к людям. Это сила воли, выдержка, умение находить нужные слова, чтобы человеку можно было даже отказать и не обидеть при этом. Чтобы человек, который, может, пришел к тебе поругаться, потребовать что-то, ушел удовлетворенный, не оскорбленный, не обиженный. Я была свидетелем многих таких случаев", — сказала она.

"Некоторые местные жители приходили к Муссе, ругались, возмущались, а он спокойно их слушал. Никогда не выходил из себя, выслушивал до конца, не перебивая, а потом давал четкие ответы с разъяснениями и аргументами, и люди выходили от него довольные. А потом говорили ему: "Или ты даром внушения обладаешь, или еще что-то, но вот никакой злости на тебя нет". Заходили с одним настроением, а выходили с другим", — вспоминает руководитель пресс-службы администрации Эльбрусского района Алиса Тарим.

Как говорит Чумак, Джаппуев никогда не разговаривал с кем бы то ни было в приказном тоне. "Он всегда мягко, тактично обращался с людьми", — подчеркивает директор ДК. "Я глава, а вы подчиненные – такого никогда не было, он для нас как друг и брат был", — подтверждает Гулиева.

Не бюрократ, а руководитель новой формации

Сотрудницы администрации поселка Эльбрус основными качествами, характеризующими Джаппуева, называют доброту, честность, порядочность и отзывчивость. "Он не просто умел найти подход к людям, он каждому старался помочь в решении его проблем. Даже если человек приходил без документов, он пытался ему помочь, если не здесь, в архиве, то в районном архиве что-то найти. В общем, он не был бюрократом, как привыкли называть чиновников", — говорит Сакинат Соттаева.

"Многие удивлялись, что за эти два года работы на посту главы не было такого случая, чтобы он с кем-то не поладил. Он ни с кем ни разу не поругался. Поэтому его основное качество – это доброта, мне кажется", — отмечает одна из сотрудниц администрации.

© Фото предоставлено администрацией сельского поселения Эльбрус Глава администрации сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, погибший при сходе селя в КБР © Фото предоставлено администрацией сельского поселения Эльбрус Глава администрации сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, погибший при сходе селя в КБР

По мнению Тарим, Джаппуев был ярким примером руководителя новой формации. "Он мыслил по-новому, никогда не выступал по бумажке, просто выходил и говорил по существу, без лишней воды, то, что думает. У него было очень много интересных идей по развитию Приэльбрусья, которые Мусса, к сожалению, не успел воплотить", — рассказывает она.

Среди того, что удалось, Тарим отмечает проведение водопровода в селение Байдаево. "Это небольшое родовое село, где живет мало людей, никаких социальных объектов там нет, только жилые дома. И там никогда не было водоснабжения, жители набирали воду из родника, ходили с ведрами к нему и зимой, и летом. Мусса обратил на это внимание, посчитав, что люди, даже если их там мало живет, в XXI веке должны жить полноценно. В итоге в село провели водопровод, все были довольны", — вспоминает пресс-секретарь.

Уважали и старшие, и молодежь

Коллеги Джаппуева в один голос говорят, что он за короткое время успел заработать серьезный авторитет. "Он очень многое сделал для развития села, потому его уважали и старшие, и ровесники, и более молодые", — говорит депутат Совета местного самоуправления поселка Эльбрус Мохамад Османов.

"На похоронах мама Муссы сказала, сын прожил 33 года, но я не знаю, когда он успел собрать вокруг себя столько людей. Верхний Баксан, наверное, за все время своего существования не видел столько народа, сколько было на похоронах Муссы", — добавляет Чумак.

В Эльбрусе никто не хочет верить, что Джаппуев уже никогда не появится в своем рабочем кабинете. "Не верится, что он погиб. Ощущение, что он просто куда-то отъехал или находится дома и скоро выйдет на работу. Постоянно ищу его глазами в поселке", — замечает Гулиева.

"Когда его тело нашли, наши детки прибежали, кричат, нашли Мусика, живым нашли. Дети, они такие, в чудеса верят", — вспоминает еще одна работница Дома культуры Джамиля Тилова.

© Фото предоставлено администрацией сельского поселения Эльбрус Глава администрации сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, погибший при сходе селя в КБР © Фото предоставлено администрацией сельского поселения Эльбрус Глава администрации сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, погибший при сходе селя в КБР

Память останется навсегда

В сельском ДК, после того как пройдут все траурные мероприятия, намерены провести вечер памяти Муссы Джаппуева, а местные депутаты сейчас обсуждают, каким образом лучше увековечить память погибшего главы администрации. "Может быть, подготовим документы, чтобы его именем назвали школу в поселке Нейтрино, в котором он жил и учился", — отмечает Османов.

Об увековечивании памяти Джаппуева думают и в администрации Эльбрусского района. "Я считаю, то, что он совершил – это подвиг. Чаще всего героями становятся в открытом бою, но Джаппуев не воевал, он просто своим появлением на пути стихии спас жизнь не одного человека. Мы обязательно увековечим его память, так как подвиг не должен быть забыт, он должен быть примером для подрастающего поколения", — заявляет глава районной администрации Каншаубий Залиханов.