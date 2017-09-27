В СПЧ обеспокоены жалобами москвичей на ухудшение экологии

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) обеспокоен жалобами жителей нескольких районов Москвы и близлежащих городов на ухудшение экологии из-за возможного сжигания мусора, сообщается на сайте СПЧ.

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"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека выражает обеспокоенность продолжающимися жалобами жителей столицы на ухудшение экологической обстановки из-за якобы незаконного сжигания мусора и вызванной этими процессами вони, которая ощущается в районах Раменки, Очаковское, Фили-Давыдково, Некрасовка, Капотня, Кожухово, а также в некоторых городах вблизи Москвы", — говорится в сообщении.

Как отмечает СПЧ, жители Западного административного округа жалуются, что в промышленной зоне в районе ТЭЦ-25 начинают жечь мусор после 18 часов вечера и делают это до утра, а "костры приобретают масштабы, которые пожарный расчет даже не берется тушить".

По данным СПЧ, сведения жителей Юго-Восточного округа Москвы о тяжелой экологической ситуации из-за свалки в Балашихе неоднократно подтверждались. Правозащитники заявили, что пробы воздуха в трех точках мусорного полигона "Кучино" зафиксировали там превышение нормы сероводорода в 625 раз. Между тем во вторник Федеральная служба по надзору в сфере природопользования возбудила административное дело после выбросов сероводорода мусорной свалкой Кучино в подмосковной Балашихе, опровергнув сообщения СМИ о 625-кратном превышении предельно допустимой концентрации сероводорода. По данным Росприроднадзора, были выявлены превышения ПДК сероводорода в 1,1 – 1,74 раза. Первый замминистра экологии Подмосковья говорил, что ПДК по сероводороду на границе санитарно-защитной зоны у Кучино не превышают норму.

"Создавшаяся ситуация заставила граждан искать содействия в защите своих прав на чистый воздух и хорошую экологию в Совете по развитию гражданского общества и правам человека. Совет, в свою очередь, подключил к работе столичную прокуратуру", — говорится в сообщении. В Совете подчеркнули, что не оставят ситуацию без внимания и будут требовать тщательного разбирательства всех жалоб жителей Москвы.

Проблему утилизации мусора подняли жители подмосковной Балашихи, пожаловавшись 15 июня во время прямой линии президенту России Владимиру Путину на мусорный полигон "Кучино", расположенный близ их домов. Президент потребовал ликвидировать свалку, и подмосковные власти приняли решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона 23 июня. В начале сентября Министерство экологии Подмосковья начало проверку чистоты воздуха в трех городских округах региона рядом с предприятиями, работа которых может привести к загрязнению – Балашихе, Люберцах и Реутове. По данным подмосковных властей, ближайшая к ним станция контроля загрязнения "Кожухово" периодически фиксирует превышение ПДК сероводорода. Специалисты считают, что это происходит, когда из-за погоды ослабляется рассеивание загрязнителей в воздухе.