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Общество

В Госдуме обсудили ответственность за звонки о минировании

Сюжет:
Массовые звонки о "минировании" зданий в России (163)
17:5226.09.2017
(обновлено: 17:54 26.09.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкОхранник и сотрудник МЧС РФ у ГУМа в Москве. 13 сентября 2017Охранник и сотрудник МЧС РФ у ГУМа в Москве. 13 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Санкция за анонимные звонки о минировании должна соответствовать ответственности за террористические действия, считает глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев (ЕР).

Сотрудники охраны стоят в кордоне в центре Санкт-Петербурга. 14 сентября 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ФСБ опровергла данные СМИ об организаторах звонков о "минировании"
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. Все "заминированные" объекты обследовали правоохранители, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Как сообщил в понедельник РИА Новости источник в экстренных службах, практически полмиллиона человек были эвакуированы за прошедшие две недели в более чем 100 городах России, в том числе в Москве, после анонимных сообщений о "минировании" свыше 1,2 тысячи зданий.

"Санкция, на мой взгляд, должна соответствовать ответственности за террористические действия. Я вижу, что последствия примерно схожи, потому что эти массовые эвакуации людей, испуг, череда этих событий дают основание полагать, что общественная опасность деяния много выше, нежели то, которое сейчас предусмотрено за это преступление", — сказал РИА Новости Пискарев.

Он добавил, что ранее запросил в МВД и ФСБ РФ информацию о правоприменительной практике в сфере борьбы с анонимными звонками, сообщающими об угрозах для людей в массовых местах, чтобы "определить позицию по этому вопросу и обсудить ее на заседании комитета по безопасности". При этом Пискарев уточнил, что дата этого заседания пока не определена.

Телефон в дежурной части УВД. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Уральский "телефонный террорист" рассказал, зачем "минировал" здания
Ранее в комитете напомнили, что на сегодняшний день статья 207 УК РФ за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. В случае если это же деяние повлекло причинение крупного ущерба или иных тяжких последствий, — до пяти лет.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщал РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). По его словам, установлен ряд звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

Задержание. Архивное фото
CC0 / Public Domain /
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в ложных "минированиях"
О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во вторник в СМИ появилась информация об установлении личности организатора волны анонимных звонков об угрозе взрывов. В ФСБ эту информацию опровергли, заявив, что "она на совести тех изданий, которые ее тиражируют".

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