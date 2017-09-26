В Госдуме обсудили ответственность за звонки о минировании

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Санкция за анонимные звонки о минировании должна соответствовать ответственности за террористические действия, считает глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев (ЕР).
"Санкция, на мой взгляд, должна соответствовать ответственности за террористические действия. Я вижу, что последствия примерно схожи, потому что эти массовые эвакуации людей, испуг, череда этих событий дают основание полагать, что общественная опасность деяния много выше, нежели то, которое сейчас предусмотрено за это преступление", — сказал РИА Новости Пискарев.
Он добавил, что ранее запросил в МВД и ФСБ РФ информацию о правоприменительной практике в сфере борьбы с анонимными звонками, сообщающими об угрозах для людей в массовых местах, чтобы "определить позицию по этому вопросу и обсудить ее на заседании комитета по безопасности". При этом Пискарев уточнил, что дата этого заседания пока не определена.
Источник в правоохранительных органах ранее сообщал РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). По его словам, установлен ряд звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.
Во вторник в СМИ появилась информация об установлении личности организатора волны анонимных звонков об угрозе взрывов. В ФСБ эту информацию опровергли, заявив, что "она на совести тех изданий, которые ее тиражируют".