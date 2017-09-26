В Госдуме надеются избежать блокировки Facebook

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин выразил надежду, что до блокировки Facebook в России дело не дойдет, и ситуация вокруг компании будет разрешена в интересах пользователей.

Ранее во вторник глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook будет заблокирован, несмотря на большое количество пользователей, если не исполнит требования закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ. По его словам, Facebook продолжает говорить ведомству, что рассматривает, как исполнить закон, хотя и не направлял официальных писем. Роскомнадзор не планирует на 2017 год никаких контрольных мероприятий в отношении соцсети, а насчет 2018 года подумает, уточнил Жаров.

"Я надеюсь, что до блокировки Facebook в России не дойдет и ситуация вокруг компании будет разрешена в интересах пользователей. Единственно верный дальнейший сценарий – это выполнение администрацией соцсети требований российского законодательства, как это уже происходит в отношении запрещенной информации на территории РФ", — сказал журналистам Левин.

Он отметил, что в этом вопросе Facebook имеет позитивный опыт взаимодействия с Роскомнадзором и его необходимо распространить и на реализацию закона о персональных данных.