Свыше 65 тысяч жителей Самарской области остались без воды из-за аварии

САРАТОВ, 26 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Утечка на водопроводе произошла во вторник в Самарской области, в результате в Сызрани 65,3 тысячи жителей остались без холодного водоснабжения, а в дома свыше 15,5 тысячи человек остановлена подача горячей воды, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Авария на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 миллиметров в районе поселка Ивашевка Сызранского района Самарской области произошла во вторник в 9.39 по местному времени (8.39 мск).

"Отключено холодное водоснабжение 390 многоквартирных и 175 частных домов — всего 65,3 тысячи жителей, из них 17,22 тысячи детей, а также 29 социально-значимых объектов и семь котельных в городском округе Сызрань. Отключено горячее водоснабжение 48 многоквартирных домов — всего 15,552 тысячи человек, из них 4,6 тысячи детей, а также две школы и семь детских садов", — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что для обеспечения населения водой направлено шесть бойлеров от ООО "Сызраньводоканал", которые развозят питьевую воду в учебные заведения, кроме того, в городе определены три передвижных пункта выдачи технической воды: на Людиновской, 29, Маршала Жукова, 316, а также на площади у ДК "Авангард".

На месте работают аварийная бригада "Сызраньводоканала", оперативные группы седьмого отряда Федеральной противопожарной службы по Самарской области, администрации Сызрани, Единой дежурно-диспетчерской службы города.

Как уточняет администрация Сызрани, на время проведения ремонтных работ на Ивашевском водозаборе в других районах города, не попавших в зону отключения, может наблюдаться подача воды с низким давлением. "Это происходит из-за опустошения резервуара на водозаборе. Когда коммунальная авария будет ликвидирована, давление будет приходить в норму", — отмечается в сообщении.