РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Звонки о "минировании": эксперты рассказали о способах борьбы со стрессом

Сюжет:
Массовые звонки о "минировании" зданий в России (156)
19:0525.09.2017
(обновлено: 19:32 25.09.2017)
11110
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЭвакуация в ТЦ Афимолл после сообщения о минировании. 13 сентября 2017Эвакуация в ТЦ Афимолл после сообщения о минировании. 13 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Охватившая Россию волна "телефонных минирований" затронула крупные торговые центры, вокзалы, учебные заведения и административные здания по всей стране. Массовые эвакуации — это большой стресс и фактор, способный напугать большое количество людей. О влиянии на душевное состояние россиян и способах борьбы с этим рассказали эксперты.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, с 11 сентября после анонимных сообщений о "минировании" свыше 1,2 тысячи зданий в более чем 100 городах России были эвакуированы практически полмиллиона человек.

Инструмент давления

В разговоре с корреспондентом РИА Новости директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу заявила, что было бы большим преувеличением говорить о серьезной угрозе для психического здоровья из-за волны "телефонных минирований".

Вид на центр Грозного. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
В Грозном эвакуировали мэрию и бизнес-центр после звонков о "минировании"
"Мне кажется, что, попадая в такую ситуацию, человек, конечно, чувствует себя встревоженным или раздраженным. Как минимум, это нарушает его планы. Но говорить о какой-то серьезной, ярко выраженной угрозе для психического здоровья в этой ситуации, конечно, не приходится", — сказала она.

По ее словам, человек, попав в ситуацию, когда эвакуируют из-за ложного звонка, испытывает целую гамму негативных эмоций, но и эту ситуацию можно обратить в свою пользу.

"С другой стороны можно расценить эту ситуацию и использовать ее для того, чтобы еще раз напомнить себе о культуре безопасности, подумать: действительно ли я понимаю, как действовать в условиях опасности, в условиях угрозы? Насколько мое поведение адекватно ситуации? Насколько мое поведение может в трудной ситуации уберечь от опасности меня, близких и тех людей, которые находятся рядом?" — заметила она.

Охранник на входе в ГУМ после сообщения о минировании.
© REUTERS / Sergei Karpukhin
За две недели из-за "минирований" эвакуировали почти полмиллиона россиян
На вопрос, стоит ли, учитывая эти события, гражданам узнать больше о безопасном поведении в чрезвычайных ситуациях, Шойгу подчеркнула, что "о правилах безопасности нужно думать всегда". "И чем больше мы знаем о безопасном поведении, чем больше мы думаем и прививаем эти правила своим детям, тем в более безопасном мире каждый из нас живет", — сказала она.

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт Юрий Вяльба заявил РИА Новости, что частые звонки о "минировании" на фоне неспокойной обстановки в мире еще больше насторожат население и заставят россиян постоянно быть готовыми к ЧС.

"В Израиле, допустим, постоянно идут звонки о минировании. И власти, и гражданское население постоянно готовы к чрезвычайным ситуациям. Должна быть постоянная готовность к тому, что может что-то произойти. Время-то беспокойное", — считает эксперт.

Пожарная автомашина у ГУМа в Москве после сообщения о минировании. 13 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В РФ более тысячи зданий были эвакуированы из-за звонков о "минировании"
Он добавил, что у невротиков на фоне таких звонков может быть обострение невроза, на людей с нормальной психикой это не окажет влияния.

Массовые ложные сообщения об угрозе взрыва — это инструмент давления не только на силовиков, но и обычных горожан, считает психоаналитик Елена Картышева. По ее словам, люди, сами того не замечая, могут поддаться страху и начать беспокойно озираться по сторонам.

"С одной стороны, вроде все звонки ложные, но каждый раз, услышав про очередную эвакуацию торгового центра или школы, мы в голове сами себя спрашиваем: "А что если вдруг это по-настоящему"? Тем более что теракты в России были не раз", — отметила Картышева.

Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Угроза "минирования" на Курском вокзале в Москве не подтвердилась
Таким образом, у телефонных хулиганов, или же даже у специально подготовленных к таким "диверсиям" людей получается влиять на массы, считает эксперт.

"Их цель — заставлять людей жить в постоянном стрессе, опасении попасть под взрыв. Агрессия, неприязнь к незнакомым людям, в конце концов раздражение из-за потерянного при эвакуациях времени, может вылиться в совершение преступления в состоянии аффекта. И цель телефонных террористов будет достигнута", — указала Картышева.

Что делать силовикам?

Источники ложных сообщений нужно вычислять быстро, точно и тщательно, считает член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор (ФСБ) запаса Александр Михайлов. Однако, по его словам, с развитием новых технологий обнаруживать и искать подобных хулиганов стало сложнее.

"Сегодня все значительно усложнилось. Раньше звонки шли с проводных телефонов, а сегодня — разными каналами. И часто они многоэтапны и многоступенчаты. Иногда цепочка обрывается на второй, третьей переадресации. К тому же те, кто использует новые технологии анонимных звонков, очень изощрены", — сказал Михайлов.

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
В Москве шесть торговых центров проверяют после звонков о "минировании"
Он посетовал, что пока ощутимого продвижения в борьбе с "телефонными минерами" нет, и это порождает две проблемы. Во-первых, психологические травмы для людей с "реактивной", по словам Михайлова, психикой, и тогда достигается цель реальных террористов — запугать. А вторая заключается в том, что люди могут привыкнуть к постоянным эвакуациям и их бдительность будет ослаблена в момент, когда может на самом деле произойти теракт.

"В любом случае мы имеем дело с опасным явлением, для которого срочно надо искать антидот", — заявил Михайлов.

В качестве необходимых мер эксперт предложил публичное обращение к гражданам и назначение награды за помощь в поимке "телефонных минеров".

"Также возбуждать надо по двум статьям: о ложном сообщении о теракте и о пособничестве террористам. Ведь, по сути, своими действиями анонимы выполняют их задачу — посеять страх. И пойманным предъявлять иски за упущенную выгоду, если речь идет о бизнесе, а также компенсировать затраты правоохранительных органов на проверку ложного звонка", — подчеркнул Михайлов.

Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
В Кремле не комментируют работу спецслужб в связи с "минированиями"
В свою очередь военный журналист и писатель Алексей Суконин указал на то, что эти звонки парализуют работу спецслужб, заставляя их все силы бросать на поиск взрывного устройства, которое чаще всего не находится там, где сообщили.

"На каждый выезд прибывает множество различных специалистов, которые могут понадобиться где-то в другом месте. Но тут вопрос в том, что постоянная работа вхолостую в итоге приведет к снижению бдительности специальных служб, после чего, вполне вероятно, и будет реализован теракт", — опасается Суконин.

По его мнению, сегодня технически невозможно бороться с "телефонным терроризмом", особенно если звонки идут не с территории России.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков назвал серьезной проблемой волну звонков телефонных террористов. По его словам, ведомство оказывает помощь в организации эвакуации людей, решая "все профессиональные вопросы в пределах компетенции МЧС".

Комментировать
Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Елена Ерофеева
"В постоянном страхе..." - ха) не на тех напали, это пусть европейцы в обмороки падают, а у нас народ на понт не возьмешь. Дуля им, а не страх. Самое большее, чего добились - это разозлили. Ну тем хуже для них....
19:17
25.09.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена