МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Охватившая Россию волна "телефонных минирований" затронула крупные торговые центры, вокзалы, учебные заведения и административные здания по всей стране. Массовые эвакуации — это большой стресс и фактор, способный напугать большое количество людей. О влиянии на душевное состояние россиян и способах борьбы с этим рассказали эксперты.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах, с 11 сентября после анонимных сообщений о "минировании" свыше 1,2 тысячи зданий в более чем 100 городах России были эвакуированы практически полмиллиона человек.
Инструмент давления
В разговоре с корреспондентом РИА Новости директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу заявила, что было бы большим преувеличением говорить о серьезной угрозе для психического здоровья из-за волны "телефонных минирований".
По ее словам, человек, попав в ситуацию, когда эвакуируют из-за ложного звонка, испытывает целую гамму негативных эмоций, но и эту ситуацию можно обратить в свою пользу.
"С другой стороны можно расценить эту ситуацию и использовать ее для того, чтобы еще раз напомнить себе о культуре безопасности, подумать: действительно ли я понимаю, как действовать в условиях опасности, в условиях угрозы? Насколько мое поведение адекватно ситуации? Насколько мое поведение может в трудной ситуации уберечь от опасности меня, близких и тех людей, которые находятся рядом?" — заметила она.
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт Юрий Вяльба заявил РИА Новости, что частые звонки о "минировании" на фоне неспокойной обстановки в мире еще больше насторожат население и заставят россиян постоянно быть готовыми к ЧС.
"В Израиле, допустим, постоянно идут звонки о минировании. И власти, и гражданское население постоянно готовы к чрезвычайным ситуациям. Должна быть постоянная готовность к тому, что может что-то произойти. Время-то беспокойное", — считает эксперт.
Массовые ложные сообщения об угрозе взрыва — это инструмент давления не только на силовиков, но и обычных горожан, считает психоаналитик Елена Картышева. По ее словам, люди, сами того не замечая, могут поддаться страху и начать беспокойно озираться по сторонам.
"С одной стороны, вроде все звонки ложные, но каждый раз, услышав про очередную эвакуацию торгового центра или школы, мы в голове сами себя спрашиваем: "А что если вдруг это по-настоящему"? Тем более что теракты в России были не раз", — отметила Картышева.
"Их цель — заставлять людей жить в постоянном стрессе, опасении попасть под взрыв. Агрессия, неприязнь к незнакомым людям, в конце концов раздражение из-за потерянного при эвакуациях времени, может вылиться в совершение преступления в состоянии аффекта. И цель телефонных террористов будет достигнута", — указала Картышева.
Что делать силовикам?
Источники ложных сообщений нужно вычислять быстро, точно и тщательно, считает член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор (ФСБ) запаса Александр Михайлов. Однако, по его словам, с развитием новых технологий обнаруживать и искать подобных хулиганов стало сложнее.
"Сегодня все значительно усложнилось. Раньше звонки шли с проводных телефонов, а сегодня — разными каналами. И часто они многоэтапны и многоступенчаты. Иногда цепочка обрывается на второй, третьей переадресации. К тому же те, кто использует новые технологии анонимных звонков, очень изощрены", — сказал Михайлов.
"В любом случае мы имеем дело с опасным явлением, для которого срочно надо искать антидот", — заявил Михайлов.
В качестве необходимых мер эксперт предложил публичное обращение к гражданам и назначение награды за помощь в поимке "телефонных минеров".
"Также возбуждать надо по двум статьям: о ложном сообщении о теракте и о пособничестве террористам. Ведь, по сути, своими действиями анонимы выполняют их задачу — посеять страх. И пойманным предъявлять иски за упущенную выгоду, если речь идет о бизнесе, а также компенсировать затраты правоохранительных органов на проверку ложного звонка", — подчеркнул Михайлов.
"На каждый выезд прибывает множество различных специалистов, которые могут понадобиться где-то в другом месте. Но тут вопрос в том, что постоянная работа вхолостую в итоге приведет к снижению бдительности специальных служб, после чего, вполне вероятно, и будет реализован теракт", — опасается Суконин.
По его мнению, сегодня технически невозможно бороться с "телефонным терроризмом", особенно если звонки идут не с территории России.
Ранее глава МЧС России Владимир Пучков назвал серьезной проблемой волну звонков телефонных террористов. По его словам, ведомство оказывает помощь в организации эвакуации людей, решая "все профессиональные вопросы в пределах компетенции МЧС".