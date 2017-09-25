МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Охватившая Россию волна "телефонных минирований" затронула крупные торговые центры, вокзалы, учебные заведения и административные здания по всей стране. Массовые эвакуации — это большой стресс и фактор, способный напугать большое количество людей. О влиянии на душевное состояние россиян и способах борьбы с этим рассказали эксперты.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, с 11 сентября после анонимных сообщений о "минировании" свыше 1,2 тысячи зданий в более чем 100 городах России были эвакуированы практически полмиллиона человек.

Инструмент давления



В разговоре с корреспондентом РИА Новости директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу заявила, что было бы большим преувеличением говорить о серьезной угрозе для психического здоровья из-за волны "телефонных минирований".

"Мне кажется, что, попадая в такую ситуацию, человек, конечно, чувствует себя встревоженным или раздраженным. Как минимум, это нарушает его планы. Но говорить о какой-то серьезной, ярко выраженной угрозе для психического здоровья в этой ситуации, конечно, не приходится", — сказала она.

По ее словам, человек, попав в ситуацию, когда эвакуируют из-за ложного звонка, испытывает целую гамму негативных эмоций, но и эту ситуацию можно обратить в свою пользу.

"С другой стороны можно расценить эту ситуацию и использовать ее для того, чтобы еще раз напомнить себе о культуре безопасности, подумать: действительно ли я понимаю, как действовать в условиях опасности, в условиях угрозы? Насколько мое поведение адекватно ситуации? Насколько мое поведение может в трудной ситуации уберечь от опасности меня, близких и тех людей, которые находятся рядом?" — заметила она.

На вопрос, стоит ли, учитывая эти события, гражданам узнать больше о безопасном поведении в чрезвычайных ситуациях, Шойгу подчеркнула, что "о правилах безопасности нужно думать всегда". "И чем больше мы знаем о безопасном поведении, чем больше мы думаем и прививаем эти правила своим детям, тем в более безопасном мире каждый из нас живет", — сказала она.

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт Юрий Вяльба заявил РИА Новости, что частые звонки о "минировании" на фоне неспокойной обстановки в мире еще больше насторожат население и заставят россиян постоянно быть готовыми к ЧС.

"В Израиле, допустим, постоянно идут звонки о минировании. И власти, и гражданское население постоянно готовы к чрезвычайным ситуациям. Должна быть постоянная готовность к тому, что может что-то произойти. Время-то беспокойное", — считает эксперт.

Он добавил, что у невротиков на фоне таких звонков может быть обострение невроза, на людей с нормальной психикой это не окажет влияния.

Массовые ложные сообщения об угрозе взрыва — это инструмент давления не только на силовиков, но и обычных горожан, считает психоаналитик Елена Картышева. По ее словам, люди, сами того не замечая, могут поддаться страху и начать беспокойно озираться по сторонам.

"С одной стороны, вроде все звонки ложные, но каждый раз, услышав про очередную эвакуацию торгового центра или школы, мы в голове сами себя спрашиваем: "А что если вдруг это по-настоящему"? Тем более что теракты в России были не раз", — отметила Картышева.

Таким образом, у телефонных хулиганов, или же даже у специально подготовленных к таким "диверсиям" людей получается влиять на массы, считает эксперт.

"Их цель — заставлять людей жить в постоянном стрессе, опасении попасть под взрыв. Агрессия, неприязнь к незнакомым людям, в конце концов раздражение из-за потерянного при эвакуациях времени, может вылиться в совершение преступления в состоянии аффекта. И цель телефонных террористов будет достигнута", — указала Картышева.

Что делать силовикам?



Источники ложных сообщений нужно вычислять быстро, точно и тщательно, считает член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор (ФСБ) запаса Александр Михайлов. Однако, по его словам, с развитием новых технологий обнаруживать и искать подобных хулиганов стало сложнее.

"Сегодня все значительно усложнилось. Раньше звонки шли с проводных телефонов, а сегодня — разными каналами. И часто они многоэтапны и многоступенчаты. Иногда цепочка обрывается на второй, третьей переадресации. К тому же те, кто использует новые технологии анонимных звонков, очень изощрены", — сказал Михайлов.

Он посетовал, что пока ощутимого продвижения в борьбе с "телефонными минерами" нет, и это порождает две проблемы. Во-первых, психологические травмы для людей с "реактивной", по словам Михайлова, психикой, и тогда достигается цель реальных террористов — запугать. А вторая заключается в том, что люди могут привыкнуть к постоянным эвакуациям и их бдительность будет ослаблена в момент, когда может на самом деле произойти теракт.

"В любом случае мы имеем дело с опасным явлением, для которого срочно надо искать антидот", — заявил Михайлов.

В качестве необходимых мер эксперт предложил публичное обращение к гражданам и назначение награды за помощь в поимке "телефонных минеров".

"Также возбуждать надо по двум статьям: о ложном сообщении о теракте и о пособничестве террористам. Ведь, по сути, своими действиями анонимы выполняют их задачу — посеять страх. И пойманным предъявлять иски за упущенную выгоду, если речь идет о бизнесе, а также компенсировать затраты правоохранительных органов на проверку ложного звонка", — подчеркнул Михайлов.

В свою очередь военный журналист и писатель Алексей Суконин указал на то, что эти звонки парализуют работу спецслужб, заставляя их все силы бросать на поиск взрывного устройства, которое чаще всего не находится там, где сообщили.

"На каждый выезд прибывает множество различных специалистов, которые могут понадобиться где-то в другом месте. Но тут вопрос в том, что постоянная работа вхолостую в итоге приведет к снижению бдительности специальных служб, после чего, вполне вероятно, и будет реализован теракт", — опасается Суконин.

По его мнению, сегодня технически невозможно бороться с "телефонным терроризмом", особенно если звонки идут не с территории России.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков назвал серьезной проблемой волну звонков телефонных террористов. По его словам, ведомство оказывает помощь в организации эвакуации людей, решая "все профессиональные вопросы в пределах компетенции МЧС".