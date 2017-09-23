Опубликовано видео демонтажа фрагмента памятника Калашникову в Москве

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Москве демонтировали фрагмент барельефа на памятнике оружейнику Михаилу Калашникову, на котором по ошибке разместили чертеж немецкого автомата StG 44 вместо АК-47. Видео с места событий опубликовал телеканал "360".

Ранее на ошибку в скульптурной композиции, которая была установлена в Москве во вторник, указал военный историк Юрий Пашолок на своей странице в Facebook.

Скульптор Салават Щербаков заявил о готовности внести изменения в памятник. Позднее он подтвердил, что работы по нанесению новой гравировки уже начались.