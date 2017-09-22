Неверный чертеж: в Москве исправляют ошибку на памятнике Калашникову

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Москве исправляют ошибку на памятнике оружейнику Михаилу Калашникову, на котором разместили чертеж немецкого автомата StG 44 вместо АК-47.

Полиция после дачи объяснений отпустила рабочих, осуществлявших демонтаж фрагмента скульптурной композиции. Как уточнил источник в правоохранительных органах, их действия были согласованы с префектурой района, однако при себе они не имели никаких документов.

Памятник легендарному оружейнику был открыт во вторник на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц Москвы. Позднее военный историк Юрий Пашолок на своей странице в Facebook обратил внимание на ошибку в оформлении скульптурной композиции.

Скульптор Салават Щербаков заявил о готовности внести изменения в памятник. Позднее он подтвердил, что работы по нанесению новой гравировки уже начались. "Да, работы ведутся. Там богатая композиция, мы немножко ее корректируем", — заявил он РИА Новости.

Директор по внешним коммуникациям концерна "Калашников" София Иванова на своей странице в Facebook написала, что специалисты компании готовы оказать создателям монумента всю необходимую помощь. "К сожалению, специалисты концерна "Калашников" не осуществляли авторский надзор скульптурной композиции и не привлекались в качестве консультантов", — отметила она.

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов, комментируя ошибку скульптора, подчеркнул, что она полностью развеяла миф о том, что Михаил Калашников якобы заимствовал конструкцию своего автомата у немецкого оружейника Шмайссера, создателя StG 44.

"Теперь, благодаря распространенной информации о допущенной ошибке, видно, что это совершенно разное оружие — автомат Калашникова и винтовка StG", — сказал он. Кононов подчеркнул, что РВИО, которое выступило заказчиком скульптуры, не регламентировало все ее детали.

"У нас было только одно пожелание: чтобы та модель автомата, которую Михаил Тимофеевич (Калашников) держит в руках, была одной из первых, из опытных партий", — отметил Кононов, подчеркнул, что прочие детали оформления памятника представляют собой "полет творческой фантазии автора".

Депутат Госдумы Виталий Милонов охарактеризовал ситуацию с памятником как "досадную ошибку". Схема немецкой автоматической винтовки случайно попала на монумент, считает парламентарий. Сам памятник, по его словам, "олицетворяет собой силу и славу русского оружия".