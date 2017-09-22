Милонов прокомментировал ошибку на памятнике Калашникову

18:2522.09.2017
(обновлено: 18:26 22.09.2017)
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает "досадной ошибкой" размещение на памятнике Михаилу Калашникову схемы немецкого автомата. Об этом он заявил телеканалу "360".
"К сожалению, такое бывает. Мы часто видим в интернете, что горе-дизайнеры ставят на открытки не только российские, но и иностранные танки, самолеты", — сказал Милонов. Схема немецкого автомата, по его мнению, попала на монумент случайно.
Сам памятник Милонов оценил положительно, подчеркнув, что он "олицетворяет собой силу и славу русского оружия".
Во вторник в Москве открылся памятник оружейнику Михаилу Калашникову. Пользователи соцсетей обратили внимание, что скульптор поместил на барельефе чертеж не АК-47, а немецкой автоматической винтовки StG 44. Скульптор Салават Щербаков заявил, что готов исправить ошибку.
Памятник всемирно известному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову открыли в Москве 19 сентября.
На церемонии открытия памятника присутствовала дочь оружейника, президент Межрегионального общественного фонда его имени Елена Калашникова.
Монумент представляет собой скульптуру знаменитого оружейника с автоматом АК-47 в руках.
Высота памятника составила семь с половиной метров.
Изначально, установить памятник Калашникову планировали в Оружейном переулке Москвы в январе, однако из-за погодных условий открытие перенесли на май, а позже - на День оружейника, который отмечается 19 сентября.
Дочь Михаила Калашникова Нелли с внучкой на церемонии открытия памятника.
Автором памятника является народный художник России Салават Щербаков.
Инициатором установки памятника Михаилу Калашникову выступило Российское военно-историческое общество.
На открытии памятника присутствовали министр культуры Владимир Мединский и скульптор Салават Щербаков.
Церемония открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве.