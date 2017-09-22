Милонов прокомментировал ошибку на памятнике Калашникову

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает "досадной ошибкой" размещение на памятнике Михаилу Калашникову схемы немецкого автомата. Об этом он заявил телеканалу "360".

"К сожалению, такое бывает. Мы часто видим в интернете, что горе-дизайнеры ставят на открытки не только российские, но и иностранные танки, самолеты", — сказал Милонов. Схема немецкого автомата, по его мнению, попала на монумент случайно.

Сам памятник Милонов оценил положительно, подчеркнув, что он "олицетворяет собой силу и славу русского оружия".

Во вторник в Москве открылся памятник оружейнику Михаилу Калашникову. Пользователи соцсетей обратили внимание, что скульптор поместил на барельефе чертеж не АК-47, а немецкой автоматической винтовки StG 44. Скульптор Салават Щербаков заявил, что готов исправить ошибку.