В Крым прибыла делегация из Китая

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крым прибыли представители творческой интеллигенции и бизнеса из Китая, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Делегация уже встретилась с руководством республики.

"Уверен, что за время пребывания здесь наши друзья из КНР в полной мере смогут познакомиться с прекрасной и удивительной природой Крыма, осмотреть памятники исторического наследия, которыми так богата крымская земля", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Целью поездки зарубежных гостей, по словам Аксенова, стало изучение перспектив познавательного туризма, включая гастрономическую программу.

"Готов предоставить возможность ознакомиться с нашими достопримечательностями, показать достижения Крыма в области туризма и поискать направления, по которым мы могли бы сотрудничать. Открыты для общения! Уверен, что Крым понравится нашим гостям", — написал Аксенов.

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