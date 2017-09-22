МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, лишающий страховой пенсии граждан, осуждённых за террористическую деятельность на территории России, а также членов их семей.

Согласно заключению профильного комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, предлагаемая законопроектом норма необоснованно ограничивает гарантированное Конституцией РФ право граждан на социальное обеспечение, включающее в себя право на получение заработанной, заслуженной трудовой или иной деятельностью страховой пенсии.

"Предлагаемый проект федерального закона предусматривает лишения права на страховую пенсию граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, в отношении которых вступил в законную силу судебный приговор, подтверждающий факт осуществления ими террористической деятельности на территории РФ", — говорится в пояснительной записке.

При этом, предлагается не выплачивать страховую пенсию и их нетрудоспособным членам семьи, а террористы, выжившие после устроенных ими терактов, не будут иметь права на получение страховой пенсии по старости.

"Таким образом, террористы больше не смогут получать страховую пенсию по инвалидности, а семьи убитых террористов не будут иметь права на страховую пенсию по случаю потери кормильца", — уточняют авторы.